Eine Ausstellung erzählt von 25 Jahren Waldfest

Matthias Henke

Menz (MOZ) Dass das Menzer Waldfest den Ort schon immer eine ganze Zeit vor dem eigentlichen Festwochende beschäftigt, ist bekannt. Dieses Mal wird das Ganze aber für jedermann früher greif- oder besser anschaubar. In der Regionalwerkstatt am Friedensplatz wird bereits am Freitag, 21. Juni, und damit eine Woche vor dem Fest eine Ausstellung eröffnet, mit der die Macher "25 Jahre Waldfest" Revue passieren lassen – mit Fotos, Zeitungsartikeln, Flugblättern und den immer abwechslungsreich gestalteten Eintrittsmarken.

26 Rahmen wurden dafür vorbereitet. Für jedes Jahr einen, denn auch die Vorbereitung und Vorberichterstattung für die aktuelle Festauflage wird bereits berücksichtigt, mit Ausnahme von 2009. Da war der Fotofundus außerordentlich umfangreich, erklärt Thomas Hahn von der Naturwacht, weshalb für jenes Jahr gleich zwei Rahmen gefüllt werden konnten.

Wie soll der Freitagabend konkret ablaufen? Zunächst eröffnen um 18 Uhr die Jagdhornbläser Steinförde die Veranstaltung, bevor Naturparkchef Dr. Mario Schrumpf die Gäste begrüßt. Der langjährige Vorsitzende des Fördervereins Naturlandschaft Stechlin und Menzer Heide, Dr. Wolfgang Henkel, hält anschließend einen Vortrag zur Geschichte des Waldfestes. Auch Mitglieder des Chores "Die Herbstzeitlosen" finden anlässlich des Jubiläums noch einmal zusammen und geben eine Kostprobe ihres musikalischen Könnens. Thomas Hahn informiert dann zum Inhalt der Ausstellung.

Die Schau ist anschließend noch den ganzen Sommer über, bis zum 31. August, in der Regionalwerkstatt zu sehen.