Sherlock an der Klosterkirche

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner Flimmerstunde zieht um: In diesem Freitag, 21. Juni, und Sonnabend, 22. Juni, werden insgesamt vier Filme nicht auf dem Neuen Markt, sondern erstmals an der Klosterkirche gezeigt. Zwischen Kirche und Stadtmauer können es sich Besucher auf der Wiese bequem machen. Los geht es am Freitag um 17 Uhr mit dem Film "Rango". Ab 20 Uhr wird dann "Plötzlich Familie" gezeigt. Das Programm am Sonnabend startet um 17 Uhr mit "Sherlock Gnomes", bevor ab 20 Uhr "Grease" über die Leinwand flimmert. Der Eintritt zum Sommerkino ist frei.

In den vergangenen Jahren hatte sich der Neue Markt als Veranstaltungsort zwar etabliert. Doch gerade 2018 hatte sich das Gelände als problematisch erwiesen, weil es zu wenig Schatten gab. Das soll nun an der Klosterkirche anders sein.