30 Kilometer von Berlin entfernt

Silvia Passow

Elstal 09150461 lautet der wenig klangvolle Name für die Postmeilensäule an der Bundesstraße 5, die zwischen den Ausfahrten Elstal/Olympisches Dorf und Wustermark/Outlet-Center am Straßenrand steht. Die im 19. Jahrhundert erbaute Säule war etwas in die Jahre gekommen. Der Verein Historia Elstal hatte sich des pyramidenartigen Steines angenommen und für eine Sanierung gesorgt. Aus Spendengeldern finanziert, kostete die Frischzellenkur für den denkmalgeschützten Meilenstein rund 5.000 Euro. Nun kann man wieder klar und deutlich sehen, was da in Stein geschrieben steht.

Am 14. Juni wurde das Stück in Stein gemeißelte Geschichte an den Landesbetrieb Straßenwesen übergeben. Zu verdanken ist die Sanierung des historischen Erbes Gisela Wegener. Seit 21 Jahren ist sie im Verein Historia Elstal aktiv, Mitglied der ersten Stunde. Der Verein kümmert sich mit seinen rund 35 Mitgliedern um den Erhalt der Kultur im Wustermarker Ortsteil Elstal.

Zur Geschichte Elstals gehört jene Postmeilensäule. Bereits 2017 war Wegener auf die Säule und ihre Bedeutung aufmerksam geworden. Die Säule, auch Distanzstein genannt, wäre in keinem guten Zustand gewesen, erzählt Wegener. Sie beschloss, das müsse sich ändern. Mit Jahresbeginn 2018 setzte sie den Plan in die Tat um und trat zunächst eine Reise durch die Bürokratieeinrichtungen des Landes an. Die vielen Anträge, Telefonate und Wege mit und zu den unterschiedlichen Behörden hätten sie beinahe vom Vorhaben wieder abkommen lassen.

Rund drei Wochen dauerten die Arbeiten an der Säule, ausgeführt durch den Diplom-Restaurator Manfred Sährig aus Berlin. Vor Ort, an der Säule, verrichtete der 19-jährige Gustav Friede viele der anfallenden Arbeiten. Die Säule wurde zunächst mit Heißdampf gereinigt. Dazu war Wasser notwendig. Die Feuerwehr half hier aus, sorgte für den Wasseranschluss. Spachteln, grundieren, die Säule erhielt einen schmutzabweisenden Überzug. Denn statt der Postkutschen, für deren Wegstrecken sie einst gedacht war, fahren nun täglich mehrere tausend Autos an ihr vorbei. Das muss eine historische Postmeilensäule erst einmal aushalten.

Dank Gisela Wegener ist sie nun auch für diese Herausforderung gerüstet. Wegener hat das Voranschreiten der Sanierungsarbeiten täglich begutachtet. Mit dem Auto ist die Säule nicht zu erreichen, trotz der großen Straße zu ihren Füßen. Wegener sagt: "Meine Radfahrzeit hat sich in den drei Wochen deutlich verbessert."

Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) dankte dem Verein und auch der Feuerwehr für ihren Einsatz zum Erhalt der Säule. Die Kosten hat der Verein noch nicht vollständig einsammeln können. Schreiber sagte: "Wir wollen schauen, ob die Gemeinde hier unterstützen kann."

Postmeilensäulen waren einmal die Wegweiser für die Postkutschen. Viele der in Brandenburg erhaltenen Säulen gehen auf das 18. und 19. Jahrhundert zurück. Ob nun schlichter Meilenstein oder elegante Säule. Die Idee, Wege zu markieren und den Reisenden wissen zu lassen, in welcher Entfernung sich das Ziel befindet, ist sehr viel älter. Bereits im Assyrischen Reich, im Antiken Griechenland und im Römischen Reich kannte man Meilensteine. Sie sind in Europa weit verbreitet, doch auch in den USA und in Australien kann man auf Wegweiser aus Stein treffen. Im antiken Griechenland gab es sicher die heitersten Säulen. Dort wurden neben den Entfernungsangaben auch bekannte Sprüche in den Stein gemeißelt.