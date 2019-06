Heiko Zillmann schießt den Vogel ab

Stefan Zwahr

Schmachtenhagen (Moz) Der König war in Geberlaune. Als es beim Königsschießen des Jagd- und Schützenvereins Lützowsche Jäger 1813 um die Auszeichnungen für Krone, Reichsapfel und Schwinge ging, hielt sich Heiko Zillmann vornehm zurück. "Diese Zeichen interessierten mich nicht. Da sollten sich erst mal die Kleinen ausprobieren", bemerkte der Schmachtenhagener – kennzeichnete diese Aussage aber umgehend als Scherz.

Mit dem insgesamt 345. Schuss sicherte sich "Zille" unter 35 Teilnehmern den Rumpf und damit den Titel. "Diesmal hat es über zwei Stunden gedauert, bis der König feststand", berichtet Dieter Schmeier, Geschäftsführer des Gastgebers. Normalerweise gehe es schneller, "das hat aber auch mit der Qualität des Holzes zu tun". Diesmal sei vielleicht ein besonders Hartes genommen worden. Geschossen wurde dabei traditionell mit Subsonic-Munition. Bei dieser Unterschallmunition sei die Energie laut Schmeier schon gedämpft. "Mit richtiger Jagdmunition wäre das Schießen schnell erledigt und langweilig, weil die Durchschlagskraft sehr hoch ist. Das macht keinen Spaß."

Heiko Zillmann betont, mega viel Spaß gehabt zu haben. Dabei hatte er mit Schießen nie etwas am Hut. "Um so älter ich werde, desto mehr Bock habe ich auf unsere Kultur. Ich gucke mir im Urlaub sogar Kirchen an. Wir haben einen Haufen Kulturgut." Das habe ihn dazu bewogen, sich im Oktober vergangenen Jahres dem Schützenverein anzuschließen.

Seither sei er ein ganz Fleißiger, bemerkt Dieter Schmeier. "Die Waffenkunde hat er schon gemacht. Jeder Schütze muss zunächst einen Schießnachweis erbringen. Und erst nach der Waffenkunde kann er zwei Waffen beantragen." Der Geschäftsführer betont, dass immer wieder nachgewiesen werden müsse, dass die Waffe eingesetzt wird. "Die bekommt man nicht, nur weil man eine Waffe haben will. Die Vereinsmeisterschaft muss schon mitgeschossen werden. Wir entsenden dann eine Delegation zur Kreismeisterschaft. Wer den Ehrgeiz hat und es so weit schafft, fährt dann zur Landesmeisterschaft und der Deutschen Meisterschaft." Schmeier selbst war im Vorjahr im Kleinkaliber-Bereich erstmals für eine große Meisterschaft nominiert.

Derartige Ziele hat sich Heiko Zillmann noch nicht gesetzt. "Ich bin doch gerade erst dabei." Jahrzehntelang war der Geschäftsführer einer Agentur für Personalvermittlung im Kampfsportbereich unterwegs. "Ich leite als Trainer zwar noch Gruppen, bin aber ruhiger geworden. In diesem Jahr werde ich 50. Da dauert es länger, um Verletzungen ausheilen zu lassen." Daher wolle er sich woanders versuchen und einbringen. "Dieter Schmeier ist ein Mann, dem man hinterhertraben kann, der was ausstrahlt. In diesem Verein macht es Spaß." Beim Königsschießen sei tolle Stimmung gewesen.

"Rituale gehören dazu", betont Schmeier. Dieser war früher im Fußball und Fechten sowie in der Leichtathletik unterwegs. "In diesen Sportarten musst du viel Adrenalin produzieren. Beim Schießen ist es genau umgekehrt. Wenn du aufgepumpt bist, zitterst du und musst gar nicht erst anlegen." Schießen sei fast was Meditatives. "Wenn du den Puls nicht runter bekommst, wirst du nichts treffen. Die Kunst liegt in der Ruhe", sagt der Lehnitzer, der seit 2018 als Geschäftsführer und seit einem Vierteljahr auch als Interims-Vereinschef fungiert. "Als ich 2009 in den Verein kam, hat einer bei der Kreismeisterschaft geschossen. Das hat sich zum Positiven geändert." Selbst fing er 2012 mit dem Schießen an. "Ich habe es damals unterschätzt. Ich dachte, ich gehe auf die Anlage und treffe. So einfach war es nicht."

Der Funktionär betont, dass ein Verein Ziele brauche. "Wir müssen die Jugendlichen wieder ranbekommen. So ein Verein erzieht die Jugend. Es ist ein Problem der Zeit, dass die junge Generation nicht geführt wird. Sie müssen im Verein regelmäßig zum Training kommen, Regeln einhalten und Widerspruch einbringen und erdulden können." Der Verein könne die Jugend ein Stück weit stabilisieren.

Heiko Zillmann ist bereit, sich führen zu lassen. "Ich bin noch unerfahren." Nach einjähriger Mitgliedschaft könne er sich im Oktober die Waffen holen. "Wenn du auf einem gewissen Niveau mitschießen willst, geht das nur mit eigenen Waffen." Und dann? "Ich werde nicht überpacen und ruhig an die ganze Sache herangehen."