Frauen-Doppel wieder an der Spitze

Cornelia Link-Adam

Falkenhagen (MOZ) Drei Wochen nach der Kommunalwahl hat die Gemeindevertretung von Falkenhagen bei ihrer konstituierenden Sitzung die Weichen für die nächsten fünf Jahre gestellt. In der ersten Sitzung ging es neben der Vergabe von Verantwortlichkeiten aber auch um Bauarbeiten auf der B5.

Das Gremium stimmte zuerst der Wahl der Gemeindevertretung und der Bürgermeisterin zu. Die wiedergewählte Bärbel Mede (SPD) bekam erneut Kerstin Abendroth (CDU) als Stellvertreterin zur Seite. Somit wird Falkenhagen weiterhin von einem Frauen-Doppel geführt. Zum zweiten Stellvertreter des Bürgermeisters wurde Sebastian Cornelius gewählt (WG Falkenhagen).

Die Belange der Gemeinde Falkenhagen vertritt im Amtsausschuss Seelow-Land neben Bürgermeisterin Bärbel Mede als zweiter Vertreter der Gemeinde künftig ebenfalls Kerstin Abendroth. Sebastian Cornelius ist deren Stellvertreter. In der Verbandsversammlung des WAZ Seelow sitzt Cornelius ebenfalls, sein Stellvertreter ist nun Wolfgang Trohl.

Die neue Gemeindevertretung beschloss in ihrer ersten Sitzung noch vier nicht-politische Dinge: Festgelegt wurden die Vorschläge für die Ehrenamtsfeier am 20. September in Sachsendorf. Wer aus der Gemeinde Falkenhagen ausgezeichnet wird, bleibt wegen der Überraschung unveröffentlicht. Mit einer Enthaltung und sonst breiter Zustimmung vortierte die Gemeindevertretung für die ein Bauprojekt im nächsten Jahr: Der Landesbetrieb Straßenwesen plant, die B5 innerorts von Georgenthal instand zu setzen. Gearbeitet werden soll unter Vollsperrung von April bis Oktober 2020. Die Gemeindevertretung war für den Plan der Behörde, allerdings mit der Einwendung, dass die Wilmersdorfer Straße während der Bauzeit eine Tonnage-Begrenzung auf 3,5 Tonnen erhält und dort auch kein Linienbusverkehr erlaubt wird.

Abschließend wurde nach der Verkaufszustimmung für eine Liegenschaft zudem Freizeitimker Thomas Kopp gestattet, das Gemeindewappen kostenfrei für den Druck von Etiketten zur Bewerbung der regionalen Herkunft seines Honigs zu nutzen.