Frauen-Trio führt Gemeindevertretung von Birkenwerder

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Katrin Gehring (CDU) ist auf der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung von Birkenwerder zur Vorsitzenden des Gremiums gewählt worden. Sie bekam in geheimer Abstimmung am Dienstagabend 15 Ja-Stimmen bei 2 Nein-Stimmen.

Ihre Vorgängerin Kerstin Villalobos (SPD) ist zur Kommunalwahl nicht mehr angetreten.

Stellvertreterin von Katrin Gehring ist Dorothea Trebs. Sie erhielt ebenfalls in geheimer Abstimmung 11 von 17 Stimmen. Dorothea Trebs nahm in Abwesenheit die Wahl an. Sie war an dem Abend verhindert. Weitere Bewerber waren Heiko Friese (SPD, 2 Stimmen) und Doris Kaiser (B90/Grüne, 4 Stimmen). Als zweite Stellvertreterin fungiert künftig Doris Kaiser. Sie erhielt 11 Stimmen und setzte sich in geheimer Wahl gegen Heiko Friese durch (6 Stimmen).

Zum Auftakt gab es bereits eine erste Überraschung. Der langjährige Gemeindevertreter Peter Ligner (Linke) hat kurzfristig sein Mandat nicht angenommen. Als Grund werden parteiinterne Differenzen angeführt. Für ihn rückte Dankfried Gabriel nach.