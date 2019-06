Drei Mal geht es an die Urne

Matthias Henke

Großwoltersdorf In der Runde der Großwoltersdorfer Gemeindevertreter kennt man sich. Neun von zehn gewählten Mitgliedern sowie Bürgermeister Ingo Utesch (WG BI Wolfsruh), der dem Gremium als geborenes Mitglied angehört, lenkten auch schon in den fünf Jahren der vergangenen Wahlperiode die Geschicke der Gemeinde.

Neu dabei ist lediglich Ines Alkewitz (Bündnis 90/Grüne), die bei der konstituierenden Sitzung am Montag aber sogleich ihr wichtige Themen ansprach, wie die Pflege der Maulbeerallee bei Zernikow sowie den Zustand des Gutsareals. Den Großteil des Abends ging es jedoch darum, Vertreter und Stellvertreter zu wählen, die die Gemeinde in diverse Gremien der Region entsendet (siehe Infokasten, die Ortsbeiräte wählten ihre Vorsteher zuvor separat).

Während vor fünf Jahren aber noch die Vorschläge des Bürgermeisters in offener Abstimmung durchgewinkt wurden, hatten die Gemeindevertreter dieses Mal aufgrund von weiteren Kandidaturen in drei Fällen geheim zu wählen. So schlug Ines Alkewitz zuerst Markus Hoffmann (WG Frischer Wind) als Stellvertreter für den Amtsausschuss vor. Hoffmann wiederum schlug Alkewitz dann als Vertreterin beziehungsweise Stellvertreterin für die Mitgliederversammlung des Wasser- und Bodenverbandes Uckermark/Havel vor. Mit zwei zu acht, drei zu sieben beziehungsweise zwei zu acht Stimmen (Udo Gerlach fehlte bei der Sitzung) fanden die unterbreiteten Alternativvorschläge aber keine Mehrheit. Hoffmann schlug dann Alkewitz noch ein weiteres Mal vor – als Vertreterin der Gemeinde für die Verbandsversammlung des Gewässerunterhaltungsverbandes Oberer Rhin/Temnitz. Die Vorgeschlagene verzichtete aber darauf, sich ein weiteres Mal zur Wahl zu stellen.

Außer den obligatorischen Feststellungsbeschlüssen zu den Wahlen gab es für die Ratsmitglieder an diesem Abend nichts weiter zu beschließen. "Nun wird sich erst einmal alles finden. Im September sieht es dann schon anders aus", ließ Bürgermeister Utesch durchblicken, dass auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung wieder Sach- statt Personalthemen stehen werden. Darauf sei für Montag bewusst verzichtet worden, da mit einem vergleichsweise zeitaufwendigen Wahlprozedere zu rechnen war.