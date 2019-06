Erste Sitzung des Granseer Rates

Matthias Henke

Gransee Eine umfangreiche Tagesordnung haben die Granseer Stadtverordneten bei ihrer konstituierenden Sitzung am Donnerstag abzuarbeiten. Zwar haben auch die Gemeindevertreter in den Tagen zuvor einige Repräsentanten in Gremien der Region zu entsenden, bei der Stadt Gransee sind aber noch einige mehr zu benennen. So sind neben Vertretern und Stellvertretern für die Versammlungen des Wasser- und Bodenverbandes Uckermark/Havel, des Gewässerunterhaltungsverbandes Oberer Rhin/Temnitz sowie der TAV-Verbandsversammlung noch jene zu wählen, die die Stadt in den Aufsichtsräten von Gewo und Regio Nord vertreten. Ferner sind zwei stellvertretende Bürgermeister zu wählen sowie Vertreter und Stellvertreter der Stadt im Amtsausschuss. Wie die ständigen Ausschüsse der Stadt und auch der Klosterausschuss als nichtständiger Ausschuss sich personell künftig zusammensetzen, darüber beraten die Stadtverordneten ebenfalls.

Die Versammlung beginnt um 19 Uhr im Saal der Amtsverwaltung, Baustraße 56. Einwohner haben zu Beginn die Möglichkeit, Fragen zu stellen.