Das Land ist in der Pflicht

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gesundheit und die ärztliche Versorgung gehören für viele Brandenburger zu den wichtigsten Themen. Doch gleichzeitig ist die Mark im Bundesländervergleich leider Schlusslicht in puncto Arztdichte. Sorgen müssen sich dabei vor allem jene Patienten machen, die in den ländlichen Regionen Brandenburgs leben. Es müssen also insbesondere solche Ideen her, die die künftige Versorgung auf dem Lande im Blick haben.

Die Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenkassen fördern die Ansiedlung von Landärzten mit Mitteln in Höhe von mehr als 7,5 Millionen Euro pro Jahr. Doch dieses Engegement allein wird auf Dauer kaum ausreichen. Denn ähnlich wie bei den Lehrern ist zwischen den Bundesländern ein harter Konkurrenzkampf um Mediziner ausgebrochen.

Es ist unabdingbar, dass es parallel zu den Programmen von Kassenärztlicher Vereinigung und Krankenkassen ein Landesprogramm gibt. Die medizinische Versorgung aller Brandenburger unabhängig von ihrem Wohnort ist eine der wichtigen Aufgaben der Landesregierung.