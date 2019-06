Wahlen, Müll und kein Wasser

Ulrike Gawande

Rägelin (MOZ) In seiner ersten Sitzung als neu gewählter, ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Temnitzquell bekam Bernd Müller schon viel zu tun. Nachdem Helmut Braun einstimmig zu seinem Stellvertreter gewählt worden war, schlug er die 29-jährige Laureen Rieck als weiteres Mitglied für den Amtsausschuss vor. Dieser Platz kam hinzu, da Temnitzquell mittlerweile auf 829 Einwohner angewachsen ist. Doch Müller scheiterte mit seinem Vorschlag, junge Leute in Amt und Verantwortung zu bringen. Schließlich wolle man als Gemeinde wachsen und für junge Menschen anziehend sein, so Müller. Gewählt wurde von den Gemeindevertretern stattdessen Harri Graf (70), der sich bereits seit vielen Jahren für den Ort einsetzt. Die Einwohnerfragestunde nutzten viele für ihre Sorgen und Nöte: So gibt es kein Wasser auf dem Friedhof in Darsikow. Auch ein Mülleimer ist bis dato nicht vorhanden. Dieser sei jedoch bestellt, hieß es seitens des Amtes. Müllprobleme sowie fehlende Schilder und eine Toilette, die mit Fördermitteln in der zweiten Jahreshälfte aufgestellt werden soll, ärgern die Bürger am Heideparkplatz, der gern von Wohnmobilen angefahren wird.