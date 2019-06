Standfest in der Schüssel

Zähe Kämpfer: Wie jedes Jahr ermittelten die Ehm Welk-Oberschüler wieder bei der Heidenolympiade den Heidenkönig. Am Ende hielt Leif Naumtschuk (mit Basecup.) am längsten durch. © Foto: Kerstin Unger

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Seit rund 20 Jahren endet das Schuljahr an der Ehm Welk-Oberschule mit der legendären Heidenolympiade. Schon Wochen vorher planen die Lehrer den sportlichen Inhalt und die Klassen wählen ihre Vertreter für die verschiedenen Stationen aus. Schließlich geht es nicht nur um die Klassenehre, sondern auch um kulinarische Zielprämien für die Sieger.

Absoluter Höhepunkt ist jedoch das Heidendöpen nach dem Vorbild von Ehm Welks "Heiden von Kummerow, bei dem der Heidenkönig ermittelt wird. Die Schüler müssen so lange wie möglich auf einem Bein in der Schüssel mit kaltem Wasser ausharren. Mittlerweile wurde ein Satz Einheitsschüsseln angeschafft, damit auch alle die gleichen Bedingungen vorfinden, berichtete Lehrerin Kerstin Mantei, die für diesen Wettbewerb verantwortlich war und mit Kolleginnen die Stoppuhren scharf machte. "Die Schüler nehmen das total ernst", schmunzelte sie. Bei den Vorbereitungen halfen Zehntklässler, die am Freitag bereits ihren Abschluss feierten.

Auch diesmal schickte wieder jede der 15 Klassen einen Kandidaten, der zuvor ganz demokratisch ausgewählt wurde, darunter drei Mädchen. Etliche Klassen griffen dabei auf bewährte Kräfte zurück. Leif Naumtschuk aus der 9c beispielsweise war schon zum dritten Mal dabei. Als Siebtklässler stellte er mit anderthalb Stunden den absoluten Rekord auf. Auch diesmal stand er mit Vakil aus der Parallelklasse 9b als Letzter in der Schüssel. Dass die Siegertorte, die schon seit Jahren von der Bäckerei Schmidt spendiert wird, auch für beide Klassen reiche, bewog beide nicht zum Aufgeben. Am Ende siegte wieder Leif mit einer Stunde und zehn Minuten Standzeit, von seinen Klassenkameraden umjubelt. Heute nach der Zeugnisausgabe wird der süße Lohn verspeist und den Zweitplatzierten etwas abgegeben, versprach Klassenleiterin Silke Lobejäger.

Schon vom Morgen an wetteiferten alle Klassen an 12 Stationen, darunter Reifenlauf, Seilspringen, Dreibeinlauf, Tellerdarts, Wassereimerhalten, Flugsternfangen und Zweifelderball, um Punkte. Den Besten winkten Eisgutscheine.

Besonders dankbar waren Lehrer und Schüler ihrem Hausmeister. Obwohl Dieter Stredak schon Urlaub hat, kam er extra auf den Schulsportplatz, um Bratwurst und Steaks zu grillen. "Er ist immer für uns da", sagt Christina Busse, Leiterin der Arbeitsgruppe Ganztag an der Schule. Dafür wurde er diesmal bei der Zeugnisausgabe der zehnten Klassen auf die Bühne geholt und mit einem Blumenstrauß geehrt.

Heute bekommen die Siebt- bis Neuntklässler ihre Zeugnisse. So richtiger Unterricht fand in der letzten Zeit nicht mehr statt. Die 7. Klassen hatten nach ihrer Klassenfahrt eine Projektwoche. Die Achtklässler waren zwei Wochen im Schwimmlager und die Neuntklässler zwei Wochen in Praktikum.

Sehr gute Zehntklässler

Die diesjährigen Zehntklässler waren ein sehr guter Jahrgang, verrät Schulleiter Frank Bretsch. Alle Schüler haben einen Abschluss bekommen. Nur einer will das Jahr wiederholen, weil er nicht zufrieden war. Ganz viele Jugendliche haben die Fachoberschulreife mit Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe erreicht. Etliche von ihnen wollen auch bis zum Abitur weitermachen. "Unter denen, die eine Ausbildung beginnen, sind viele künftige Krankenschwestern, Landwirte, aber auch Handwerker", weiß Christina Busse.

Nach der Heidenolympiade gab es die letzte Dienstberatung des Kollegiums, das mit den Schülern heute auch in die verdienten Sommerferien geht.