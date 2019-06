Umfangreiche Sperrung

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Erneut kommt es zwischen dem Autobahndreieck Pankow und Neuruppin zu einer umfangreichen Sperrung der Autobahn 24. In der Nacht vom nächsten Mittwoch auf den 27. Juni ist die Durchfahrt unmöglich. Die A24 ist für den gesamten Verkehr gesperrt. Das teilt die private Havellandautobahn-Gesellschaft jetzt mit, die für den sechsspurigen Ausbau auf diesem Teilstück verantwortlich zeichnet.

Weite Umfahrung

Wie Sprecher Steffen Schütz mitteilt, wird die Strecke von Neuruppin über das Dreieck Havelland bis Dreieck Pankow im Auftrag des Bundes erneuert. Dazu gehören auch etliche Brücken. Die A10 und die A24 zwischen dem Dreieck Pankow und Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie werden bis 2022 ausgebaut.

In der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr erhält die B167 über die Autobahn neue Stahlträger. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Hamburg nach Berlin fahren an der Anschlussstelle Herzsprung ab und nutzen von dort die beschilderte Umleitungsstrecke U14 über die L18 in Herzsprung, L14 Kyritz, B5 Bückwitz zur Anschlussstelle Neuruppin. In Richtung Hamburg wird der Verkehr ab Neuruppin-Süd ab über die beschilderte Umleitungsstrecke U45 und über die L16 geführt. Über Dammkrug geht es auf die L165 nach Manker, zur K6805 und B167 zur Anschlussstelle Neuruppin. Dafür ist mehr Zeit nötig.