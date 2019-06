Borsighalle auf der Zielgeraden

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Voraussichtlich im Jahr 2021 bekommt sie ihr Dach. Nach den derzeitigen Schätzungen dürften dann insgesamt 2,65 Millionen Euro in den Erhalt der Borsighalle in Eberswalde geflossen sein. Seit 2014 wird das imposante Stahlgerippe schrittweise gesichert und rekonstruiert.

Zur Zeit laufen zwar keine nach außen hin sichtbaren Arbeiten. Finanziell abgesichert ist aber die nächste Etappe auf dem Weg hin zur "erlebbaren Skulptur", die das Industriedenkmal einmal sein soll. Mit der Entscheidung über das Denkmalpflegeprogramm "National wertvolle Kulturdenkmäler" für das Jahr 2019 gibt es erneut eine Bundesfördermittelzusage für die Borsighalle. Das hat der für die Region zuständige Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen (CDU) mitgeteilt.

Bis zu 233 000 Euro zugesagt

Bis zu 233 000 Euro werden demnach für den Erhalt des industriegeschichtlichen Denkmals in Eberswalde fließen. Er freue sich über die Entscheidung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), so Koeppen. "Für das Stadtbild, aber auch die touristische Entwicklung der Region ist der Erhalt von Industriedenkmälern und architektonischen Besonderheiten von großer Bedeutung."

Damit kommen in diesem Jahr rund 700 000 Euro für den Fortgang der Arbeiten an der Halle zusammen. Wie in den früheren Förder- und Bauphasen leistet in gleicher Höhe wie der Bund auch das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege seinen Anteil. Mit je einem Drittel beteiligen sich Bund, Land und die Stadt Eberswalde an den Kosten.

Mit den 2018 zugesicherten Mitteln sei zuletzt eine Stützmauer für die Verbindung unter der Lichterfelder Straße hindurch zum Familiengarten erneuert worden, sagt Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner. Die nun zugesagten Gelder sollen in den Korrosionsschutz für das Tragwerk fließen. Zudem werde die Nordwand, also die Wand auf der Seite des Finowkanals saniert.

Ausgeführt werden können diese Arbeiten wegen der Formalien wohl erst 2020. Dann werden auch schon die Fördergelder für die letzte Etappe der Sanierung erwartet – die Wiederherstellung des Daches mit Oberlicht sowie die Wiederherstellung des Westgiebels. Noch einmal 675 000 Euro, geschätzt im Moment, dürften dafür anfallen, so Fellner. "Wir sind jetzt wirklich auf der Zielgeraden."

Diskussion zur Nachnutzung

Spätestens mit Fertigstellung der Baumaßnahmen in zwei Jahren wird dann die Frage der Nachnutzung wieder aktuell. Entschieden werden muss dann, ob die Stadt selbst die Halle nutzen will oder sich Partner sucht, die sie mieten, pachten oder ähnliches. Pläne, Ideen und Interessenten gebe es schon, sagt die Baudezernentin. So könnten ein überdachter Spielplatz für den Familiengarten, überdachte Tiny-House-Konzepte für Wohnformen oder ein Hotel oder andere Nutzungen im touristischen oder freizeitorientierten Bereich ins Gespräch kommen.

Ein Erfolg sei die mit den Fördermitteln unterstützte Sanierung der Borsighalle in jedem Fall. Mit der Aufnahme in die Liste der Nationalen Kulturdenkmäler sei etwas Wesentliches zur Erhaltung der Industriekultur gelungen. "Es sind fast 1,8 Millionen Euro, die wir dazu bekommen", so Fellner. "Ohne dieses Geld wäre es nie möglich gewesen, die Halle zu sanieren."

Unter Denkmalschutz stand die seit 1993 leerstehende Borsighalle früher schon. Erst 2014 kam sie auf die Liste der "National wertvollen Kulturdenkmäler" – die Chance, den Schatz am Finowkanal vor dem gänzlichen Verfall zu retten. August Borsig hatte sie 1849 in Berlin-Moabit als Prototyp einer neuen Hallenkonstruktion bauen lassen. Schnell wurde die Gitterhalle ohne Mittelstütze, die man seriell vorfertigen und transportieren konnte, zum weltweiten Exportschlager und Vorbild für Bauwerke wie die Londoner St. Pancras Station oder die Bahnhofshalle Berlin-Alexanderplatz. Nach Eberswalde, zur Eisenspalterei, kam sie 1899.