Seltene Einmütigkeit

Neue Sitzordnung: 28 Gemeindevertreter in zehn verschiedenen Gruppierungen waren am Montagabend am Sitzungstisch im Rathaus Panketal unterzubringen. Nicht alle waren damit zufrieden. © Foto: Sergej Scheibe

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Gut besucht war am Montagabend die konstituierende Sitzung der Panketaler Gemeindevertretung. 28 Gemeindevertreter durften sich – neu sortiert – um den Ratstisch versammeln. Auch das Präsidium war um 45 Grad gerutscht. Zehn verschiedene Gruppierungen und Parteien gibt es, nicht alle waren mit der Sitzordnung zufrieden. So saß Ulrike Schneeweiß (Unabhängige/Grüne) neben der AfD, was sich noch ändert. Einige "Alte" suchten ihren neuen Platz. Anstatt bislang sechs Frauen hat sich das Gremium deutlich in Richtung Parität entwickelt. 13 Gemeindevertreterinnen gehören dem Rat nun an.

Uwe Voss übernimmt Vorsitz

Stärkste Fraktion ist die SPD mit fünf Sitzen. Sie schlug als Vorsitzenden Uwe Voss vor, der bereits in den zurückliegenden fünf Jahren mit stählernen Nerven das diskussionsfreudige Gremium in der Bahn gehalten hatte. Er wurde mit 17 Stimmen bei fünf Enthaltungen und sieben Mal Nein gewählt. Der dreiköpfige Wahlausschuss hatte zahlreiche Urnengänge zu überwachen und auszuzählen. Vor Voss durfte Sigrid Pilz (GiP) zum Zuge kommen. "Eine zweifelhafte Ehre", wie die frühere Ärztin humorvoll zugab – als Älteste in der Runde. Sie machte ihre Sache gut und war froh, als sich Uwe Voss an ihrer Stelle auf dem Stuhl niederließ. Erste Amtshandlung: Seine eigene Verpflichtung und die der Gemeindevertreter, im Sinne der Gemeinde und Gesetze zu handeln.

Die Fraktionen benannten ihre Vorsitzenden: die SPD Olaf Mangold, die CDU Andreé Reschke, die Linke Ines Pukall, die AfD Marcel Donsch, Bündnis 90/Grüne Stefan Stahlbaum, BVB/Freie Wähler Clemens Herrmann, die gemeinsame Fraktion aus GiP+FDP, Sigrid Pilz. Ulrike Schneeweiß und Carola Wolschke (Bündnis Panketal) wollen allein und damit ohne Anschluss an eine Fraktion bleiben, wie sie erklärten.

Es wurde fleißig gewählt und gezählt. Der erste Stellvertreter des Vorsitzenden heißt nach dem Ablehnen von Carola Wolschke, die von Ursula Gambal-Voss (SPD) vorgeschlagen wurde, Thiemo Harenkamp (FDP). Er erhielt 24 Zustimmungen bei fünf Enthaltungen. Für den zweiten Stellvertreter standen dann Sebastian Knispel-Burzinsky (AfD) und Sigrid Harder (Linke) zur Wahl. Die Gemeindevertreterin setzte sich mit klarer Mehrheit und 20 Ja-Stimmen durch.

Ausschüsse bestimmt

Weil Linke, CDU und AfD mit je vier Sitzen im Gremium gleichauf vertreten sind, standen einige Losverfahren an. Im Hauptausschuss gewann die CDU den zweiten zu vergebenden Sitz. Später einigten sich die Fraktionsspitzen der drei Parteien, was die Sache sehr verkürzte. Der Hauptausschuss wählt seinen Vorsitzenden auf der ersten Beratung, den Finanzausschuss übernimmt Sigrid Harder, den Ortsentwicklungsausschuss Christiane Herrmann (BVB/FRW) auf Vorschlag der CDU, den Sozialausschuss Axel Kruschinski (SPD), den Petitionsausschuss Karin Kind (AfD).

Die Geschäftsordnung soll auf Anraten der AfD tiefgreifend geändert werden, vor allem hin zu einer längeren Fragestunde für Einwohner. Unzufriedenheit mit dem Petitionsausschuss wurde laut. Auch einen Werksausschuss soll es vielleicht geben. Das alles kommt auf der ersten Augustsitzung auf den Tisch.