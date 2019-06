Maler, Oper und Musik

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Am Mittwoch räumen die Beeskower Musikschüler und die Lehrer ihr Haus. Dann sind Ferien. Außerdem kommen die Maler. "Treppenaufgang und Flure werden gestrichen. Wir durften bei der Farbauswahl mitreden", sagt Jürgen Wesner, Chef der Beeskower Regionalstelle der Kreismusikschule. Zudem kommen Gäste. Die angehenden Gesangsprofis des Projekts Oper Oder-Spree werden auch Räume der Musikschule für ihre Proben nutzen. Zwischen 400 und 450 Schüler lernen jährlich an der Schule. Bei einigen bleibt es bei einer Unterrichtsstunde pro Woche. Viele aber spielen auch in Kammermusikgruppen und dem Jugendblasorchester mit. Dann kommen zusätzlich Probenstunden dazu. Zweieinhalb allein donnerstags bei der Orchestergesamtprobe.

Orchester fährt an die Ostsee

Noch mehr Probenstunden werden es in der letzten Ferienwoche sein. Dann fährt das Orchester an die Ostsee. "Es geht nach Binz, direkt an der Strandpromenade", freut sich Wesner schon. Vor und nach den Proben können die Kinder und Jugendlichen dann schnell mal ins Wasser springen, außerdem besuchen sie gemeinsam die Störtebeker-Festspiele. Dass wirklich alle an dem Probenlager teilnehmen können, sei der Unterstützung durch den Landkreis und den Förderverein zu verdanken. "Wir können den Eigenanteil seit Jahren bei 50 Euro halten", sagt Wesner.

Das Probenlager ist wichtig für die ab dem Herbst anstehenden Auftritte. Das Jugendblasorchester aus Beeskow ist gut und gefragt. Beim Dorfjubiläum in Mixdorf habe das Festzelt gebebt. "So ein Beifall motiviert uns natürlich auch", sagt Wesner. 2014 und 2016 hat das Orchester das Land beim Bundesorchesterwettbewerb vertreten. An diese und viele weitere Höhepunkte wird der Musikschulchef im Herbst noch einmal erinnern. Dann wird es ein großes Festkonzert aus Anlass des 30-jäjhrigen Orchesterbestehens geben.

Im 31. Jahr wird der Klangkörper komplettiert. Die Schule hat einen Fagottlehrer gewinnen können. Mit Geld von der Raiffeisenstiftung und dem Förderverein konnten drei Instrumente angeschafft werden. Knapp 13 000 Euro waren dafür nötig. Damit ist nun die sinfonische Besetzung des Orchesters möglich.

Insgesamt kann man an der Musikschule 25 verschiedene Instrumente lernen. In vielen Kindergärten bietet die Schule musikalische Früherziehung an, im Herbst beginnt das Instrumentenkarussell zur Musikorientierung. Und die die Beeskower Musikschullehrer sind an den Grundschulen tätig, unterrichten die Bläserklassen an der Stadtmauer, Gitarrenklassen an der Fontanegrundschule, in Görzig und Lindenberg. Im neuen Schuljahr kommen Tauche und Friedland dazu.

Mehr Informationen über die Angebote der Musikschule, an der auch Erwachsene ein Instrument lernen können, findet man im Internet unter www.musikschule-beeskow.de. Die Anmeldung in der Schule selbst ist ab der Vorbereitungswoche auf das neue Schuljahr wieder möglich. Grundsätzlich kann man mit einer Anmeldefrist von 14 Tagen immer zum Monatsanfang an der Schule beginnen.