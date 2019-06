Elf Starter – elf Medaillen

Uwe Neugebauer-Wallura, jm

Schwedt (MOZ) Seit Jahren haben die Aktiven der SSV PCK Schwedt den Titel des erfolgreichsten Vereins bei Landesmeisterschaften des Bogensportverbandes im Freien abonniert. Bei der 2019er-Auflage in Kleinleipisch, dem südlichsten Zipfels Brandenburgs, ist jetzt dieses Abo erneut verlängert worden.

Mit neun Goldmedaillen sowie je einem zweiten und dritten Rang konnten sogar alle elf startenden Schützen aus der Oderstadt mit einer Medaille den Heimweg antreten. Bemerkenswert ist zudem die Tatsache, dass sich die Schwedter in allen Bogenarten dieses Championats in Szene setzen konnten.

Drei Medaillen gewannen die Recurveschützen: Gold sicherten sich Andreas Gdanitz (Altersklasse Ü 65/1243 Ringe) und Jan Philip Usadel (U 17/856), Silber ging an Jarno Schnürer in der U 14 mit 858 Ringen.

Das Compoundbogen-Quartett brachte drei Titel und eine Bronzemedaille in die Vereinswertung ein. Gold gewannen Erika Rakel (Ü 50/1322), die sich nach einer schweren Verletzung im vergangenen Herbst selbst im Winter noch nicht sicher war, ob sie in diesem Jahr schon wieder voll ins Wettkampfgeschehen eingreifen kann, sowie Rolf Neumann (Ü 65/ 1260) und Gisela Neumann (Ü 60/ 1200). Bronze sicherte sich Steffen Gryminski in der Herrenklasse mit 1218 Ringen.

Die Goldmedaillen sechs bis neun gingen allesamt auf das Konto der Jagdbogenschützen: Monika Lenz (Ü 50/1159), Lisa Flanz (Damen/1085), Andreas Tollkamp (Ü 55/1114) sowie Marco Usadel (Herren/1075) zeigten sich der Konkurrenz in Kleinleipisch überlegen.

Die kommenden Wochen gilt es nun, weiter fleißig zu trainieren – die Zulassungsringzahlen für die verschiedenen Deutschen Meisterschaften im Freien werden in etwa drei Wochen erwartet. Danach können dann auch die Schwedter als Gastgeber eines solchen Championats in die konkreteren Planungen gehen. Auf der Anlage der SSV PCK in der Breiten Allee werden nämlich die Schützen mit Bögen ohne Visier am 24. und 25. August ihre nationalen Champions ermitteln. Wie die Resultate der Jagdbogenschützen diesmal zeigten, kann man dann in der Heimatstadt auf Edelmetall hoffen.

Sozusagen als Generalprobe für diese Meisterschaften haben die Oderstädter für den 4. August (letzter Sommerferien-Sonntag) erneut ihren "Sommerpokal" auf der sogenannten FITA-Runde (144 Pfeile auf vier verschiedene Entfernungen werden geschossen) ausgeschrieben.