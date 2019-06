Boitzenburger brauchen sieben Tore für den Kreisoberliga-Titel

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Die wohl verrückteste Kreisoberligasaison in der Uckermark befindet sich auf der Zielgeraden – noch nicht entschieden ist aber vor dem 30. Spieltag vor allem die Meisterfrage. Nur scheinbar thront die Spielgemeinschaft Parmen/Fürstenwerder mit komfortablen Vorsprung ganz oben.

Bei seiner eigenen letzten Begegnung ließ Parmen/Fürstenwerder mal gar nichts anbrennen: Bereits nach knapp sieben Minuten führte der Gastgeber in Fürstenwerder gegen den LSV Zichow mit 3:0, als Ricardo und Mathias Küster sowie Robert Rösler getroffen hatten. Am Ende stand ein 9:1-Kantersieg zu Buche, der natürlich in Sachen Torverhältnis wichtig war, das noch über die Titelvergabe entscheiden kann.

Boitzenburger 1:1 in Vierraden

Also richteten sich die Blicke schnell in Richtung Schwedt: Im Ortsteil Vierraden empfing der VfB den SV Boitzenburg, der vor dieser Partie einen Punkt Rückstand auf Parmen/Fürstenwerder hatte. Was also bedeutete, dass bei einer Boitzenburger Niederlage die dann bestehende Vier- Zähler-Differenz die vorzeitige Titelvergabe gebracht hätte.

Dem Vernehmen nach war ein Vierradener Erfolg an diesem Nachmittag durchaus drin, aber die Gäste zeigten sich effektiv in der Chancenverwertung: Ihren im Grunde einzigen Hochkaräter nutzte Uwe Rakow nach gut einer Stunde zur Boitzenburger Führung. Exakt zehn Minuten vergingen bis zum 1:1-Ausgleich, den der nach knapp einer Stunde eingewechselte Danny Skripzak erzielte. Dabei blieb es, sodass der SVB weiter im Titelrennen bleibt. Im Schlussspiel am Sonnabend daheim muss das Team um Kapitän Christian Bock auf Torejagd gehen – sieben Treffer mehr als der Gegner sind nötig, um noch Meister zu werden. Den Aufstiegsverzicht hatte die Mannschaft allerdings bereits im Vorfeld bekanntgegeben.

Tore: 0:1 Uwe Rakow (67.), 1:1 Skripzak (Strafstoß, 77.) – Zuschauer: 80

SpG Parmen/Fürstenw. – LSV Zichow 9:1

Tore: 1:0 Ricardo Küster (1.), 2:0 Rösler (3.), 3:0 Mathias Küster (7.), 3:1 Czech (38.), 4:1 Ricardo Küster (45.), 5:1 Rösler (61.), 6:1 und 7:1 Richard Schulz (66., 78.), 8:1 Hoff (85.), 9:1 Ricardo Küster (88.)– Zuschauer: 98

In den anderen beiden Partien fielen zusammen 20 Treffer, ein Dutzend davon bei den Göritzern, die in der nächsten Saison mit Fortuna Schmölln eine Spielgemeinschaft bilden werden – das Sonnabend-Match Schmölln gegen FC Schwedt II war wegen eines tragischen Unfalls eines FCS-Spielers unter der Woche abgesagt worden, der SV Fortuna erhält die 2:0-Spielwertung ohne weitere Bedeutung für die Tabelle.

SV Lübbenow – Blücher Schenkenberg 5:3

Tore: 1:0 Schulz (Strafstoß, 27.), 2:0 Kloke (31.), 3:0 Bastian (41.), 3:1 Braun (42.), 4:1 Bethke (55.), 4:2 Breitsprecher (68.), 5:2 Bethke (75.), 5:3 Schröder (86.) – Zuschauer: 41

Eintracht Göritz – Borussia Criewen 12:0

Tore: 1:0 Schmeling (10.), 2:0 Czaplicki (14.), 3:0 Trezwinski (Strafstoß, 25.), 4:0 Schmeling (36.), 5:0 Ulrich (Strafstoß, 38.), 6:0 Berg (54.), 7:0, 8:0 Schmeling (56., 57.), 9:0 Fromme (78.), 10:0 Trezwinski (79.), 11:0 Almheesn (86.), 12:0 Berg (90.) – Zuschauer: 50

Ein Spieljahr in der Dähn-Liga, das schon wegen der Abmeldung gleich dreier Teams während der Saison seinesgleichen sucht, geht am Sonnabend zu Ende. Noch ist nicht alles entschieden: Wer wird Meister? Und: Gibt es einen Aufsteiger in die Landesklasse?