Beeskower Abwehrschwächen bescheren Niederlage

Helmut Musick

Niederlehme Bei der Auswärtsschlappe machten sich wie schon in der gesamten Saison eklatante Abwehrschwächen des Teams um Preußen-Trainer Robert Fröhlich bemerkbar. Ein Punktgewinn wäre vom Spielverlauf dennoch möglich gewesen. Am Ende standen die Kreisstädter aber erneut mit leeren Händen da.

Die Beeskower waren nur mit einem Auswechselspieler angereist. Das sollte sich mit zunehmendem Spielverlauf bemerkbar machen. Nach anfänglichem Abtasten hatte der Gastgeber die etwas größeren Chancen. Eine davon nutzte Florian Kluwe (22.) mit einem direkt verwandelten Freistoß gegen eine falsch stehende Preußen-Mauer. Fünf Minuten später legte Felix Heinecke nach.

Nun wachten die Beeskower auf. Nach einem von den Gastgebern zunächst abgewehrten Eckball flankte Tim Schloddarick in den Strafraum, wo Michael Ulbrich sofort abzog und zum Anschluss traf (30.). Die Gäste bestimmten nun das Spiel. David Stark scheiterte aber zweimal an Keeper Fabian Keitsch (33., 40.). Noch vor der Halbzeitpause dann die wohl größte Chance des Spiels: Nach Stark-Flanke schoss Ulbrich aus fünf Metern am Tor vorbei (45.).

Nach der Pause versuchten die Gäste ihre Aufholjagd fortzusetzen. Nach Flanke von Oliver Jakopaschke in den Strafraum setzte sich Ulbrich durch, schlug den Ball aber übers Tor (64.). Drei Minuten später zeigte sich erneut die Anfälligkeit der Beeskower Abwehr. Nach eine weiten Flanke traf Kluwe mit dem Kopf mustergültig zum 3:1 (67.).

Verbissener Kampf ohne Lohn

Trotzdem stecken die Preußen nicht auf. So lenkte Keeper Keitsch einen Schuss von Raphael Schneider an den Pfosten (74.). Aufopferungsvoll erspielten sich die Gäste immer wieder Chancen. Ein Stark-Fernschuss zischte nur knapp vorbei (76.), Ulbrich wurde im letzten Moment kurz vor dem Strafraum durch ein Foul gestoppt (78.). Der verbissene Kampf der Kreisstädter war aber nicht von Erfolg gekrönt. Im Gegenteil, Lukas Stothut (79.) und Kluwe (83.) nutzen den Kräfteverschleiß der Gäste-Abwehr mir ihren Treffern zum 5:1-Endstand.

Ein enttäuschter Beeskower Trainer Robert Fröhlich sagte nach der Partie: "In dieser Hitze mit nur einem Auswechselspieler anreisen zu müssen war von vornherein schon ein gewisses Handicap. Dennoch täuscht das Ergebnis ein wenig über den wahren Spielverlauf hinweg. Die Mannschaft hat gekämpft und über sechzig Minuten das Spiel bestimmt, konnte sich aber nicht belohnen. Ein Punktgewinn wäre allemal verdient gewesen." Niederlehmes Stephan Rosenberg erklärte: "Ich freue mich natürlich über den Sieg, dennoch fällt das Ergebnis zu hoch aus." Ein Remis sei für Beeskow drin gewesen.

Preußen Beeskow: Sebastian Schmidt – Eric Melchert (66. Silvio Lehmann), RaphaelSchneider, Oliver Jakopaschke, Michael Ulbrich, Nico Michaelis, David Stark, Johannes Zillmann, Sebastian Gottschall, Marcel Vorndamm, Tim Schloddarick

Schiedsrichter: Philipp Holzhüter (Halbe) – Zuschauer: 50