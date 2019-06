Storkower kassieren Heimschlappe

Janine Kieshauer

Storkow Auch im letzten Heimspiel der Landesklasse Ost war für die Fußballer des Storkower SC nichts zu holen. Sie verloren 2:5 (0:1) gegen den MSV Zossen.

Trainer Jochen Meyer musste bereits nach 13. Minuten wechseln. Florian Guhr verletzte sich, für ihn kam Maximilian Fiedler. Kurze Zeit später fiel der Führungstreffer für die Gäste. Ein Fehlpass im Zentrum landete bei James Czesky, er schickte Jannis Lind auf Reisen, der sich bis zur Grundlinie durchsetzte und dann quer legte auf Luca Reinshagen, der frei vor dem Tor nur einzuschieben brauchte (18.). Weitere Chancen blieben zunächst Mangelware.

Patrick Sergel trifft doppelt

In der zweiten Halbzeit eroberte sich Domenic Engel einen langen Ball, tauchte allein vor Keeper Nico Neumann auf und vollendete zum 2:0 für die Gäste (58.).

Nach einer Ecke der Gastgeber bekam der Zossener Martin Bohne beim Versuch, den Ball zu klären, das Leder an die Hand. Den fälligen Strafstoß vollendete Patrick Sergel (62.). Zossen antwortete aber prompt: Der erst kurz zuvor eingewechselte Marco Kopp schickte Domenic Engel, der den Ball in den Fünfmeterraum steckte, wo Czesky das Spielgerät nur noch über die Linie drücken musste (64.).

Jetzt war der SSC wieder am Drücker. Einen langen Ball von Maximilian Licht über die Abwehr der Gäste erlief sich Patrick Sergel und lupfte über den Torwart zum 2:3 (67.). Unbeeindruckt von dem Gegentor spielte der MSV weiter und Engel erhöhte mit seinem zweiten Treffer zum 4:2 (77.). Den Endstand markierte Lucas Reinshagen per Lupfer (87.). Am Sonnabend verabschiedet sich Absteiger SSC bei Blau-Weiss Markendorf vorerst vom Landes-Fußball.

Storkower SC: Nico Neumann – Maximilian Licht, Martin Wels, Sascha Wieczorek, Daniel Preusker – Christian Sergel (40. Nico Schorisch), Patrick Sergel, Florian Guhr (13. MaximilianFiedler), Paul Lehmann (71. Dirk Jager) – Marian Beyer, Jan Haupt

Schiedsrichter: Alija Cufta (Guben) – Zuschauer: 57