Schwimmer des KSC Strausberg beenden ihre Saison

Heike Kaden

Strausberg Die Schwimmer des KSC Strausberg beendeten mit zwei Wettkämpfen die Saison 2018/2019. Die besten Schwimmer des Landes Brandenburg der Jahrgänge 2010 und 2011 trafen sich im Eberswalder Schwimmbad "baff" zum Leistungsvergleich. Dabei konnten sie unter Beweis stellen, wie gut sie im vergangenen Jahr trainiert haben und wo der KSC Strausberg im Vergleich zu den Leistungsstützpunkten des Landes (Potsdam, Brandenburg und Cottbus) tatsächlich liegt. Askjell Sonntag, Finnlay Weiser, Tjark Klose, Milan Kötzing und Paul Kiehl vertraten den KSC.

Besonders Paul Kiehl (Jahrgang 2011) überzeugte durch sehr starke Leistungen. Über die Disziplin 50 m Rücken erkämpfte er sich in einem zahlenmäßig großen Teilnehmerfeld die Bronzemedaille. Über die 25 m Delphin-Beine belegte er außerdem einen tollen achten Platz und wurde mit einer Urkunde geehrt. Auch über 50 m Freistil schwamm er unter die besten zehn in seiner Altersklasse. Für ihn gab es eine weitere gute Nachricht: Er erreichte bei jedem seiner Starts die Landeskadernormen.

Milan Kötzing (2011) erfüllte über 50 m Rücken die Landeskadernorm und wurde Zwölfter in seiner Altersklasse. Auch Askjell Sonntag, Tjark Klose und Finnlay Weiser schwammen einige neue persönliche Bestzeiten. Für eine Überraschung sorgte dann noch die 4x 50 m Freistilstaffel. Paul Kiehl, Milan Kötzing, Askjell Sonntag und Finnlay Weiser kamen auf den vierten Platz von teilnehmenden 16 Brandenburger Schwimmvereinen. Am selben Wochenende starteten ebenfalls 13 Schwimmer der KSC-Leistungsgruppen beim Schwimmfest in Herford. Auch sie wollten nach dem Trainingslager auf Zypern in den Osterferien beweisen, wie gut sie in der vergangenen Saison in Form gekommen sind. Der Wettkampf fand bei heißen Temperaturen in einem sehr schönen Freibad statt. So waren die Bedingungen für jeden also optimal. Es starteten 581 Teilnehmer aus Deutschland, Polen und Slowenien.

Konstantin Bärs herausragend

Herausragender Schwimmer des KSC war Konstantin Bärs (2008), der gleich acht Goldmedaillen und eine Silbermedaille gewann. Er konnte sogar dreimal den Veranstaltungsrekord verbessern und erhielt dafür jeweils eine Prämie von zehn Euro. Konstantin Bärs startete am vergangenen Wochenende als einziger Sportler des KSC Strausberg bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Dortmund. Es war für ihn gleichzeitig eine Auszeichnung, die er aufgrund seiner besonders starken Leistungen in der gesamten Saison erhielt.

Auch Luzie Leo (2003) war häufig auf dem Siegerpodest zu sehen. Sie erkämpfte sich sechsmal Gold, zweimal Silber sowie zweimal eine Bronzemedaille. Medaillen gab es außerdem für Lennard Linz (2009), Emma Borgwald (2005), Maximilian Karl (1996), Erik Kutzmarski (2003), Paul Kreft (2007), Lois Räther (2009) sowie Magnus Schönfeld (2007).

KSC wird Achter

Insgesamt erkämpfte sich die KSC-Mannschaft in Herford 36 Podestplätze und belegte damit einen respektablen achten Platz von immerhin 28 Mannschaften.

Felix Schulz, Maximilian Karl, Mandy Kurz und Heike Kaden, die die Leistungsgruppen bzw. leistungsorientierten Gruppen in der abgelaufenen Saison trainierten, können stolz auf ihre Schützlinge sein.