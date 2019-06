Opitz erzielt alle Tore zum 3:0-Erfolg

Udo Plate

Rehfelde (MOZ) Während der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf, der neue Meister der Fußball-Landesklasse Ost, mit dem 3:0-Erfolg beim Tabellenvierzehnten MTV Wünsdorf den nunmehr 25. Sieg in der Punktspielrunde einfuhr, setzte sich Vizemeister Grün-Weiß Rehfelde vor heimischer Kulisse deutlich gegen den SV Woltersdorf mit 4:0 durch.

Bruchmühle verliert auswärts

Die Männer der SG Bruchmühle bekamen indes die Heimstärke des Drittplatzierten, Union Bestensee, zu spüren. Sie mussten eine 1:4-Niederlage hinnehmen. Für die Männer des FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf setzte Tobias Opitz die Glanzlichter. Der nicht zu bremsende Angreifer erzielte alle drei Treffer beim 3:0-Auswärtssieg. Das erste Mal schlug er in der 24. Minute zu. Sein zweiter Streich gelang ihm vor dem Halbzeitpfiff des Unparteiischen Tom Schultchen. Den dritten kollektiven Gästejubel gab es in der 77. Minute beim Opitz-Treffer zum 3:0-Endstand. Der Buckower Nico Schulz musste nach 71 Minute den Platz mit Roter Karte vorzeitig verlassen.

Rehfelder Doppelpack-Duo

Eric Bohlemann und Toni Frontzek waren die beiden Rehfelder, die den Unterschied gegen die Woltersdorfer Gäste ausmachten. Per Doppelschlag in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs sorgten sie für den 2:0-Pausenvorsprung der Heimelf. Auch nach dem Seitenwechsel setzte das Rehfelder Duo die Glanzlichter. Bohlemann traf zum 3:0 (58.) und Kapitän Frontzek beseitigte mit dem 4:0 letzte Zweifel am Heimsieg der Elf von Trainer Helmut Fritz.

Ehrentreffer von Brutschin

Die Bruchmühler kamen durch Tore von Michael Birch-Hirschfeld und John Janisch nach einer Viertelstunde bereits mit 0:2 ins Hintertreffen geraten. Im zweiten Durchgang erzielte Michael Birch-Hirschfeld zwei weitere Tore für Bestensee. Christian Brutschin schoss den Bruchmühler Ehrentreffer. Bruchmühle bleibt Tabellenzehnter.