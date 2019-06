Preußen gelingt guter Abschluss

Roland Hanke

Bad Saarow (MOZ) "Auch wenn es knapp aussieht – am Ende haben wir verdient gewonnen und einen ordentlichen Heimabschluss in dieser Saison abgeliefert", sagt der Bad Saarower Chefcoach Thomas Tretschok. Da gab es also beim anschließeneden Sommerfest des FSV Preußen mit rund 130 Teilnehmern auf dem Sportplatz an der Schulstraße guten Grund zum Feiern.

"Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, den Gegner dominiert und uns gute Chancen herausgearbeitet", erklärt Tretschok, der seit einiger Zeit Klaus Schulze als Co-Trainer an seiner Seite hat. Allerdings gelang in der ersten Halbzeit nur ein Tor, Thomas Bemmann (20.) vollendete einen Doppelpass mit Tom Herrmann. Letzterer traf zwei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit nach Bemmann-Ablage zum 2:0. Doch die Gäste aus Peitz gaben nicht auf, sondern kamen durch Kevin Geissler (54.) und Steffen Leupold (77.) sogar zum Ausgleich, besaßen in dieser Phase mehr Spielanteile.

Thomas Bemmann überragend

Aber die Saarower hatten ja noch Thomas Bemmann, der nach schöner Einzelleistung den Siegtreffer erzielte (80.). Zuvor hatte er auch schon ins Netz getroffen, doch es wurde Abseits gepfiffen. "Thomas hat überragend gespielt", lobt Trainer Tretschok.

Nun geht es für die Saarower am Sonnabend zum letzten Punktspiel bei Meister und Aufsteiger Concordia Buckow/Waldsieversdorf. "Im Anschluss daran lassen wir die Saison beim Italiener in Petersdorf ausklingen", kündigt der Coach an.

Preußen Bad Saarow: Tommy Zinke – David Dürre, Marek Noack, Jamie Mc Ewan (71. Daniel Groß), Christian Schneider – Sergej Pavlenko – Paul Zucker (58. Jannik Rottenberg), Max Süßenbach, Tim Strey, Tom Herrmann (53. Christian Dobberack) – Thomas Bemman

Schiedsrichter: Hans-Peter Bienia (Berlin) – Zuschauer: 100