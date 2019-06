Hugo Engelien dominiert auch national

Aline Engelien

Eisenhüttenstadt Der Eisenhüttenstädter Schwimmer Hugo Engelien hat bei den erstmals ausgetragenen Deutschen Meisterschaften im Schwimm-Mehrkampf für elfjährige Jungen in Dortmund die Goldmedaille geholt. Die besten 120 Jungen und Mädchen konnten sich mit der Vielseitigkeitsstrecke über 200-Meter-Lagen dafür qualifizieren. Das haben aus Brandenburg nur drei Athleten geschafft. "Da sind wir stolz, dass wir als so kleine Abteilung des BSG Stahl Eisenhüttenstadt einen der vier zu vergebenen Deutschen Meistertitel bei den Jungen gewinnen konnten. Ich denke, dass wir in unserem schönen Inselbad ebenfalls gute Trainingsbedingungen vorfinden und bedanken uns bei den Verantwortlichen, die uns auf diesem zeitaufwendigen Weg begleitet haben", erklärt Hugos Trainer Harald Beige.

Entscheidung für Brustlage

Hugo Engelien hatte sich für den Brust-Mehrkampf entschieden. Zunächst schaffte er über 400-Meter-Kraul in 4:48,66 Minuten brandenburgischen Landesrekord. Einen Tag später folgten 50-Meter-Brustbeine in 47,49 Sekunden sowie zwei Landesrekorde über 100-Meter-Brust in 1:16,78 Minuten und 200-Meter-Brust in 2:51,46 min. Am Abschlusstag begann dann das große Zittern. "Mit über 100 Punkten Vorsprung konnte sich Hugo nur noch selbst schlagen und die Konzentration hochzuhalten war nicht einfach", so Harald Beige.

Hugo Engelien machte auch über 200-Meter-Lagen alles richtig und gewann mit 139 Punkten Vorsprung den Deutschen Meistertitel. Außergewöhnlich ist der Weg, den Hugo Engelien gegangen ist – vom Babyschwimmen über den Landesmeister zum Norddeutschen Meister und jetzt zum Deutschen Meister. "Das ist, soweit ich informiert bin, in Deutschland noch keinem gelungen und der neu entwickelte Babyschwimmenkurs ist dafür eine wesentliche Komponente", erklärt Beige.