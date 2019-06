Erstmals 50 Punkte eingefahren

Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt Fußball-Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt hat sich mit 8:1 (3:0) beim Schlusslicht Blau-Weiß Vetschau durchgesetzt und bleibt damit Fünfter in der Süd-Staffel. Bei tropischen Temperaturen gingen die Dynamos früh in Führung, ein Freistoßball von Maik Frühauf versenkte Eddi Hantelmann direkt ins Tor. Da der Ball noch abgefälscht wurde, wertete der Schiedsrichter den Treffer als Eigentor.

In der elften Minute zeigte sich die individuelle Klasse von Maik Frühauf, als er von halblinks mit dem Ball ins Zentrum dribbelte und diesen aus 18 Metern in die lange Ecke schlenzte. Kurz darauf hatte Daniel Friedrich Pech, als sein Schuss aus 20 Metern von der Latte aufgehalten wurde. Danach taten die Dynamos sich etwas schwerer damit, sich durch die vielbeinige Abwehr der Gäste zu kombinieren. In der 42. Minute war es dann aber gelungen. Ein schöner Spielzug über die linke Seite mit anschließender Flanke von Eddi Hantelmann versenkte Routinier Jan Kretschmann per Flugkopfball.

Aus der Pausen-Kabine kamen die Gäste wieder mit viel Elan und dem Tor des Tages durch Oliver Weniger, als er den Ball aus 25 Metern in den linken Winkel drosch. Kurz darauf nutzten die Gastgeber einen Abstimmungsfehler der Hintermannschaft der Dynamos zum Ehrentreffer durch Nicki Marx, der allein auf Sebastian Grummt zulaufend diesem keine Chance ließ.

Dimitrij Altengof ist gezeichnet

In der 68. Minute stellte Jan Kretschmann den alten Abstand wieder her. Ein Pass in den Rückraum von Maik Frühauf versenkte er aus 16 Metern mit einem Schuss knapp unter die Latte. Die 72. Minute wurde dann zur Sternstunde von Dynamos etatmäßigen Verteidiger Dimitrij Altengof. Schon deutlich gezeichnet von vielen Zweikämpfen nahm er ein Zuspiel in den Strafraum nach vorne mit und schob den Ball am Torhüter vorbei zum 6:1 ins Tor.

Das 7:1 war dann eine Produktion der Altherrenriege bei den Dynamos. Der eingewechselte Sergej Frühauf zirkelte den Ball auf Jan Kretschmann, der die Kugel aus drei Metern nur noch über die Linie drücken musste. Damit schnürte Dynamos Routinier einen Dreierpack. Den 8:1-Endstand stellte der erstmals in dieser Saison mitwirkende Mustapha Arrach her. Einen strammen Schuss von Daniel Friedrich konnte der Vetschauer Keeper nicht festhalten und Arrach war per Abstauber zur Stelle. Angesichts der Besetzungssorgen und der sommerlichen Witterung eine sehr engagierte Leistung der Gäste, die erstmalig in der Landesliga 50 Punkte holten.

Dynamo: Sebastian Grummt – Najibullah Ahmadi, Falk Busch, Toni Seelig, Eddi Hantelmann – Dimitrij Altengof, Maik Frühauf (70. Sergej Frühauf), Daniel Friedrich, Robert Glaser (55. Mustapha Arrach) – Jan Kretschmann, Oliver Weniger

Tore: 0:1 Max Richard Köhler (4./Eigentor), 0:2 Maik Frühauf (11.), 0:3 Jan Kretschmann (39.), 0:4 Weniger (50.), 1:4 Nicky Marx (56.), 1:5 Kretschmann (65.), 1:6 Altengof (70.), 1:7 Kretschmann (76.), 1:8 Arrach (89.)

Schiedsrichter: Benjamin Eberst (Eichwalde) – Zuschauer: 26