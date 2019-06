FSV-Oldies schreiben Geschichte

Britta Gallrein und Stefan Zwahr

Ahrensfelde Diese Saison wird in die Historie eingehen", freute sich FSV-Coach Mario Jonas. Schließlich wurde die Ü50-Staffel erst zu Beginn der Saison eingeführt. Und die Herren des FSV beherrschten die Liga von Anfang an, haben in der kompletten Saison nicht ein einziges Spiel verloren und gingen als großer Favorit in das Endspiel, das am Sonntag in Werneuchen ausgetragen wurde.

Dort wurden die Bernauer den Erwartungen rundum gerecht. "Wenn wir alle unsere Chancen genutzt hätten, wäre das Ergebnis wahrscheinlich zweistellig ausgefallen", so Mario Jonas. Durch Tore von Mark-Andre Krüger (15.) und Heiko Aerts (22.) gingen die Bernauer mit einer 2:0-Führung in die Pause. In Halbzeit zwei erhöhten Uwe Nowak, Michael Scholz und Mark Andre Krüger mit seinem zweiten Treffer auf den 5:0-Endstand.

"Der Sieg war verdient und der Lohn für eine gute Saison", freute sich nach dem Schlusspfiff Torschütze Mark-Andre Krüger, der zugab, dass alle schon ein wenig unter den heißten Temperaturen gelitten hätten. "Wir sind ja alle schon ein bisschen älter. Aber wir haben echt Spaß miteinander und mobilisierten die letzten Kräfte. Auch in unserem Alter hat man vor so einem Turnier tatsächlich Herzklopfen, obwohl wir schon einige Schlachten geschlagen haben."

Mannschaftsdienlich gespielt

Sein Teamkollege Heiko Aerts freute sich auch darüber, dass die Tore von verschiedenen Spielern geschossen wurden. "Wir haben sehr mannschaftsdienlich gespielt. Ich denke, zum Schluss haben wir gegen einen starken Gegner verdient gewonnen. Unsere beiden Männermannschaften haben am Sonnabend verloren. Das war vor Kopf her ein blödes Fundament für dieses Spiel." Man habe gewusst, dass Sachsenhausen sehr körperbetont spielen würde, so Aerts. "Das haben wir mit viel Bewegung klar dargestellt, dass wir sowas spielen können."

Auch Teamchef Mario Jonas war richtig stolz auf seine Truppe. "Wenn mir das vor der Saison jemand gesagt hatte, dass wir das Triple holen, hätte ich das nicht geglaubt. Wir hatten alle kaum Erwartungen, weil die Liga ja ganz neu war. Aber wenn du dann die ersten paar Spiele gewinnst, ist es egal, ob du sieben oder 50 bist – dann willst du immer gewinnen."

Ein richtiges Training absolvieren die "Altsenioren" aus Bernau nicht. "Wir setzten uns zusammen aus zwei Freizeittruppen, der des FSV Bernau und der "Feiglinge". Jede Truppe trifft sich einmal pro Woche zum Kicken. Zusammen sind wir nur bei den Meisterschaftsspielen", verrät Jonas. In der kommenden Saison wird sein Team zusammen bleiben. "Wir hoffen noch, dass wir weitere Verstärkung bekommen", sagt Jonas. Der Spaß, betont er, solle aber weiter im Vordergrund bestehen bleiben. "Es soll wirklich Freizeitsport bleiben, es geht darum, dass man sich bewegt und zusammen Spaß hat."

Modell ist gut angekommen

Spannend werde, wie sich die Ü50-Liga im kommenden Jahr zusammen setze. "Es werden noch ein oder zwei Mannschaften dazu kommen. Das Modell der Ü50 ist offenbar auch bei anderen Vereinen gut angekommen", freut sich Jonas. Und mit den FSV-Oldies wird dann auch wieder zu rechnen sein.