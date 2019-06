Preussen B steigt auf

Britta Gallrein

Eberswalde Zum spannenden Showdown kam es am letzten Spieltag der B-Junioren in der Fußball-Landesklasse Ost. Die Eberswalder B-Junioren haben eine souveräne Saison gespielt und führten die Liga mit zwei Punkten vor dem ärgsten Verfolger SV Zehdenick an. Im letzten Spiel ging es gegen den Stadtrivalen FSV Lok Eberswalde. Die Preussen-Jungs behielten die Nerven und machten mit einem 4:1-Sieg den Aufstieg in die Brandenburgliga klar. Mit 54 Punkten aus 19 Spielen und einem Torverhältnis von 121:27 steigt das Team von Benjamin Stöß damit in die höchste Spielklasse des Landes auf. Wie schon in der vergangenen Landesklasse-Saison bei den C-Junioren mit 56 Toren, war Charlie Gruzialewski diesmal mit 57 Buden der erfolgreichste Torjäger. In der Saison halfen auch immer mal wieder Spieler der C-Jugend aus, die ihrerseits den Aufstieg in die Brandenburgliga perfekt machten.

Eberswalde: Leon Dietrich, Dan Schirrmeister, Jonas Wolff, Luc Dräger, Niklas Bauschke, Anton Jur, Charlie Gruzialewski, Henrik Maerz, Maris Mierig, Jakob Witte, Marlon Wegener, Moritz Elsholz, Hannes Zucknick, Magomed Gayrbekov