Woltersdorfer auswärts nur mit fünf Stammspielern

Roland Hanke

Rehfelde (MOZ) Die Woltersdorfer haben die ersten 45 Minuten gut mitgehalten, "obwohl wir nur fünf Stammspieler in Rehfelde einsetzen konnten", sagt Trainer Chris Berg. Doch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kassierten die Randberliner nach Abspielfehlern die ersten beiden Gegentreffer. Erst schlug Eric Bohlemann zu, eine Minute später Tony Frontzek (45.+2).

"Das war in der Partie in der prallen Sonne mit Temperaturen von mehr als 30 Grad ein herber Rückschlag. Die Mannschaft ist geknickt in die Pause gegangen und hat danach kaum noch Gegenwehr geleistet", erklärt Berg. Und zu Beginn der zweiten Halbzeit sollte es noch zwei Gegentreffer geben – wieder durch Bohlemann (58.) und Frontzek (65.). Da war die Begegnung für den Vize-Meister der Landesklasse Ost gelaufen. Die Woltersdorfer konnten dem nichts mehr entgegensetzen.

Freitagabend in Rüdersdorf

"Was ich für die nächste Saison gesehen habe, ist, dass die Rehfelder auch keine Übermannschaft sind. Wir konnten diesmal unsere vielen Ausfälle durch Verletzungen, Gelb-Sperren, Arbeit oder Urlaub nicht kompensieren", sagt der SVW-Trainer.

Bevor am Sonnabend der Tabellenvierte FSV Luckenwalde II zum Punktspielabschluss in Woltersdorf zu Gast ist, haben die Randberliner noch einen freundschaftlichen Auftritt beim Ortsnachbarn MSV 1919 Rüdersdorf. Anlässlich dessen 100. Geburtstags trifft der SVW am Freitag, ab 19.19 Uhr (!), auf dem Rasenplatz im Glückauf-Stadion auf die Gastgeber.

SV Woltersdorf: Alex Hirt – Philipp Lunau, Felix Herrmann (80. Alexander Bast), Thomas Döhring, Fabian Magin – Steven Schrottge, Falk Bester – Florian Post, Benjamin Meßmann (70. Dominik Stark) – Bastian Mähl – Lars Guttmann

Schiedsrichter: Lars Buchheim (Peters-hagen-Eggersdorf) – Zuschauer: 56