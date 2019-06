Jubel nach dem späten Treffer

Volker Rudolph

Frankfurt (Oder) Die ersten Minuten begannen für die Markendorfer etwas schleppend. Die Gastgeber kamen mit gutem Pressing zu ersten Chancen. Ansonsten spielte sich viel im Mittelfeld ab, wobei lange Bälle und viele Fehlpässe die Szenerie bestimmten.

In der 16. Spielminute sprang Eric-Gordon Kirchoff ein Flankenball auf die Brust und von da an den seitlich ausgestreckten Arm. Nach kurzem Blickkontakt zwischen Schiedsrichter und Assistenten gab es Handstrafstoß für die Gäste. Tommy Klatt verwandelte sicher zur Markendorfer Führung. Danach war wieder Müllrose am Zug, ein Distanzschuss von Adolf Kampioni angelte Piotr Dmuchowski aus dem Torangel. Bis zur Pause gab es für Blau-Weiss noch durch Jason Hintze einen gefährlichen Freistoß und kurz vor der Halbzeit war MSV-Torwart Philipp Reschke weit vor dem Tor, doch Olaf Neumanns Heber aus knapp 30 Metern auf das verwaiste Tor blieb ohne Erfolg.

Foulspiel führt zum Ausgleich

Nach dem Wechsel gab es wieder ein ausgeglichenes Spiel. Die Kräfte ließen auf beiden Seiten temperaturbedingt sichtlich nach. Nach einem langen Ball auf Michael Lange kam dieser in aussichtsreicher Position zu Fall. Schiedsrichter Oliver Dzewior ahndete den Armeinsatz nicht als Notbremse, Glück für Müllrose. Markendorf brachte kurz danach aber den Gastgeber mit einem unnötigen Foulspiel im Strafraum wieder ins Spiel. Paul Herrmann verwandelte den Elfer sicher zum 1:1 (51.).

Die Blau-Weissen wirkten geschockt und ein einziges Mal konnte sich Müllroses Paul Hermann von Randy Bresch wirklich lösen. Die Folge war der 1:2-Rückstand (55.), als Christopher Krüger Herrmanns abgewehrten Schuss zur Führung abstaubte. Es sah jetzt nicht gut aus für Markendorf, da mit Bresch und Lange zwei Stützen mit Kreislaufproblemen das Spielfeld verlassen mussten. Letzterer kollabierte nach der Auswechslung und der Notarzt musste herbeigerufen werden. So kamen Eric Wieland und Trainer Denny Danowski zum Einsatz – wie sich zeigen sollte, zwei nicht unwichtige Wechsel. Nach einem guten kämpferischen Einsatz von Tommy Klatt an der Eckfahne und einer Flanke in den Strafraum gelangte der Ball zu Danowski, der aus dem Gewühl zum umjubelten Ausgleich einschob. Zuvor hatte Paul Herrmann nach einem Markendorfer Fehlpass frei vor Torwart Dmuchowski keinen Erfolg.

Als alle Beteiligten sich mit einem Remis scheinbar abgefunden hatten, konnte Wieland mit einem Sprint aus der Tiefe die Abseitsfalle überlisten. Sein Zuspiel nach innen verwertete Patryk Nowaczewski zum 3:2-Siegtreffer (87.). Der Torjubel mit dem frisch gebackenen Vater Torwart Piotr Dmuchowski galt dessen wenige Tage zuvor geborenem Sohn Jan. Danach hatten die Blau-Weissen noch zwei Standards der Gastgeber zu überstehen und der Derbysieg war perfekt.

Blau-Weiss bleibt vor dem MSV

Der Derbysieg bedeutete nicht nur Platz 5 in der Landesklasse Ost, sondern auch die Gewissheit, dass Blau-Weiss Markendorf am Ende dieser Saison sicher vor dem Ortsnachbar stehen wird. Trainer Denny Danowski strahlte: "Wir haben uns in einem wichtigen Spiel belohnt und durch Einsatz und Moral das Derby gedreht. Am Sonnabend am Apfelweg steht gegen den Storkower SC die Endverteidigung des fünften Platzes mit einem Dreier an."

Müllrose: Philipp Reschke – Lukas Gräber, Eric-Gordan Kirchhoff, René Franz, Elias Ponta – Gordon Duran, Christopher Krüger, Tino Heering (75. Max Wagner), Marc Beckmann, Adolf Kampioni (71. Oliver Seifert) – Paul Herrmann

Markendorf: Piotr Dmuchowski – Jason Hintze, Randy Bresch (69. Eric Wieland), Sascha Witt, Mateusz Nowaszewski – Kamil Kzeptowski, Sascha Kloß, Olaf Neumann, Patryk Nowaszewski – Michael Lange (75. Denny Danowski), Tommy Klatt (89. Nick Keller)

Tore: 0:1 Klatt (17./Handelfmeter), 1:1 Paul Herrmann (52./Foulelfmeter), 2:1 Krüger (55.), 2:2 Danowski (82.), 2:3 Nowaczewski (90.) – Schiedsrichter: Oliver Dzewior (Wiesenau) – Zuschauer: 115