Gute Empfehlung zur Deutschen

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Olaf Haspel hat ein klares Ziel: "Ich will bei den Deutschen Meisterschaften gewinnen. Voriges Jahr bin ich mit 20 weniger Meister der Herren III geworden", sagt der Aktive von der gastgebenden Schützengilde Frankfurt, nachdem er bei den Landesmeisterschaften auf 565 Ringe in der Disziplin Schnellfeuerpistole blickte.

Haspel, auch Erster mit der Sportpistole, kam es auf eine hohe Ringzahl an, um sich für die nationalen Titelkämpfe zu empfehlen. Die Teilnehmer werden in allen Disziplinen nach Abschluss aller Landesmeisterschaften ermittelt. Aber der Trainer ist guter Dinge und weiß jetzt schon: "Mein größter Gegner wird mein Bruder Frank aus Suhl sein. Er war im vorigen Jahr Zweiter."

Bei den Jugendschützen setzte Pascal Schlaack (Schützengilde Frankfurt) mit 568 Ringen mit der Schnellfeuerpistole ein Achtungszeichen und dominierte auch mit der Sportpistole. Hier gewann er mit 570 von 600 Ringen deutlich. In der weiblichen Jugend setzte sich Clara Müller mit 555 Ringen (Frankfurt) durch.

Den Schützen war nach dem Präzisionsschießen beim Schnellfeuerdurchgang (siehe Infokasten) viel Geduld abverlangt worden. Wiederholt gab es Unterbrechungen, weil Treffer nicht elektronisch angezeigt wurden. Die Technik "kochte". Ulf-Henry Thurmann bestätigte: "Wenn die Sonne mit 60 Grad Celsius auf die Computer hinten an den Scheiben scheint, dann kann das passieren. Das ist bei Europameisterschaften nichts anders." Mit seiner Gruppe war der Trainer zufrieden. So erreichten Clara, Pascal und Jette Lippert mit gesamt 1665 Ringen ein Ergebnis, das 2018 zum Sieg mit der Jugend-Mannschaft gereicht hätte. "Mal sehen, was die Leistung diesmal wert ist", will Thurmann nicht orakeln. Aber er ist sicher, dass die Besten der Brandenburger Landesmeisterschaften Ende August alle nach München fahren werden. vielleicht auch Lisa Buntrock, die als Zweite mit 543 Ringen persönlichen Bestwert erreichte.

Bei den Frauen entschied die 23-jährige Michelle Skeries das Duell gegen Stefanie Thurmann (37) dank der letzten Serie für sich. Skeries traf zur 99 und gewann mit 578 Ringen vor Thurmann (575). "Michelle sollte ihre Trainingsleistungen bestätigen. Wir haben an der Technik, bei der Zielbilderfassung, was umgestellt Das hat sie heute gut gemacht", sagt ihr Trainer Karl-Heinz Urban über die Junioren-Europameisterin von 2016. "Wenn wir die Fortschritte forcieren können, sehe ich die EM-Qualifikation positiv", schätzt Urban ein.