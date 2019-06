Jede Woche eine frische Kiste

Steffi Bey

Fredersdorf-Vogelsdorf Kein Verpackungsmüll, keine Zwischenhändler und konsequent ökologisch produziert: Ein modernes bäuerliches Konzept findet in der Region immer mehr Anhänger – Solawi, die solidarische Landwirtschaft. Bankkaufmann Marco Gläser gehört zu den begeisterten Anhängern dieser besonderen Versorgungsart. "Ich finde es toll, unabhängig vom Groß- und Einzelhandel zu sein und regelmäßig frisches Obst, Gemüse sowie Kräuter direkt vom Erzeuger zu bekommen", beschreibt er seine Motivation. Außerdem sei das Geerntete aus der Region, saisonal in Bioqualität und von einem landwirtschaftlichen Betrieb, der nach Demeter-Richtlinien produziert.

Sechs Verteiler werden beliefert

Alles was einmal pro Woche nach Fredersdorf-Nord, zur Verteilstation auf das Grundstück von Gläser geliefert wird, kommt aus der Gärtnerei Apfeltraum. Annette Glaser und Boris Laufer übernahmen 2002 das Gelände im Müncheberger Ortsteil Eggersdorf und entwickelten es zu einer zwölf Hektar großen Gärtnerei mit eigener Tierhaltung. Drei Hektar Freilandgemüse- und 2450 Quadratmeter Gewächshausfläche werden dort bewirtschaftet. 2017 hat das Team begonnen, den Standort zu einer solidarischen Gärtnerei um- und auszubauen.

Das Prinzip ist schnell erklärt: Gärtner und Landwirte vereinbaren mit einer Gruppe von Inte–ressierten einen gemeinsam finanziell getragenen jährlichen Anbau. Im Gegenzug gehört die Ernte dieser Gemeinschaft. "Kräuter und Gemüse werden geerntet und verteilt, wenn sie reif sind, nicht erst, wenn die Nachfrage am Markt es verlangt", betont Gläser: Fast wie in einem eigenen Garten. Zudem haben die "Solawisten" ein Mitspracherecht, was angebaut werden soll. Gleichzeitig verpflichten sich die Mitglieder – nach Abschluss der Vereinbarung für ein Jahr und einer Zahlung von monatlich 80 Euro –, einmal wöchentlich zur Abnahme der gewünschten Ernteanteile. Ein Anteil besteht aus vier bis sieben Kilogramm frischem Gemüse.

Was in die Kiste kommt, ist nach Jahreszeit unterschiedlich. Mitte April waren das beispielsweise 200 Gramm Asiasalat, ein Bund Radieschen, 750 Gramm Rote Beete und je ein Bund Lauchzwiebeln, Kerbel, Schnittlauch sowie Koriander. Und alles frisch am Tag der Auslieferung geerntet. Bei Marco Gläser und fünf weiteren Verteilstationen in Brandenburg und Berlin landet schließlich die gesunde Kost. Gemeinsam mit seiner Oma Sonja bereitet der 30-Jährige jeden Donnerstag in der Gutenbergstraße bis 17 Uhr die Kisten für seine derzeit zehn Abholer vor. Und bestückt sie nach einer vom "Apfeltraum" gelieferten Liste.

Wer beim Solawi-Projekt mitmachen will oder Fragen hat, wendet sich an Marco Gläser unter: marco.glaeser.berlin@gmail.com