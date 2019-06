Viele haben den Lehrvertrag in der Tasche

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Zehntklässler der Oberschule Dreiklang haben bereits ihre Zeugnisse erhalten und sonnen sich schon in den Sommerferien. Alle anderen der insgesamt 280 Schüler erhalten heute die Notenblätter.

Schulleiter Matthias Schreck spricht von guten Leistungen seiner 52 Absolventen, auch wenn sieben von ihnen auf eigenen Wunsch die 10. Klasse noch einmal wiederholen, um einen besseren Abschluss zu erreichen. Drei herausragende Schülerinnen und Schüler wurden ausgezeichnet. Darunter ist eine Schülerin, die während der 10. Klasse ein halbes Jahr als Austauschschülerin in Frankreich war und trotzdem bei den mündlichen und schriftlichen Prüfungen mit durchweg "Note 1" eine Superleistung erbrachte. Eine zweite Schülerin wurde wegen ihres sozialen Engagements und Einsatzes für ihre Mitschüler über die gesamten vier Jahre an der Oberschule ausgezeichnet. Ein Schüler erhielt für sein starkes Engagement im Kreis- und Landesschülerrat hohe Anerkennung.

Für bemerkenswert hält Schulleiter Matthias Schreck, dass viel mehr Zehntklässler als in Vorjahren schon vor der Zeugnisübergabe einen Lehrvertrag in der Tasche hatten. Das beweise, dass einerseits Unternehmen dringend Azubis brauchen und die frühe Berufsorientierung sich andererseits auszahle. Wer sich fürs Abitur entscheide, wolle nicht in eine Warteschleife, sondern sich weiterentwickeln.