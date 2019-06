Auswanderer bestaunt Tefifon

Doris Steinkraus

Friedersdorf (MOZ) Kennen Sie ein Tefifon? Selbst der studierte Elektroniker und Hobby-Radio-Bastler Ulrich Krößin staunte. Er bekam bei seinem Besuch der Dauerausstellung "Radios aus Omas & Opas Zeiten" im Friedersdorfer Kunstspeicher so manche technische Kostbarkeit präsentiert. Der 64-Jährige ist der bisher am weitesten angereiste Besucher der Ausstellung. Ulrich Krößin lebt seit 13 Jahren in Paraguay. 2006 packte der einst im thüringischen Annaberg Beheimatete alles, was ihm wichtig war, in Container und wanderte aus.

Es sei viel Abenteuerlust dabei gewesen, erzählt er. So manches habe ihm nicht gefallen in Deutschland. Er reiste viel und fand in Paraguay das Land, in dem er alt werden und sein Nachzügler-Kind aufwachsen sehen wollte. Mit in den Container hatte er allerlei Bastelwerkzeug sowie diverse alte Radios und Messegeräte gepackt. Irgendwann ging eine Röhre in solch einem Messgerät kaputt. Krößin suchte im Internet und stieß auf die Friedersdorfer Radiofreunde. Schnell war der Kontakt zum Initiator, dem Frankfurter Karl-Heinz Boßan, hergestellt. Der beschaffte Ersatz und gab die Röhre einem Bekannten mit, der nach Paraguay flog. "Aus diesem Kontakt ist eine dauerhafte Verbindung geworden", erzählt Boßan.

Lob für gelungene Ausstellung

Der in Südamerika Lebende Krößin ist längst in der E-Mail-Gruppe der Radiofreunde, verfolgt, was die so alles auf die Beine stellen. Beim nächsten Besuch in Deutschland wolle er die Ausstellung mal sehen, kündigte er an. Und er hielt Wort. Vor sechs Jahren war Krößin das letzte Mal in seiner alten Heimat. Der Abstecher ins Oderland wurde nach dem Besuch der Familie in Thüringen fest eingeplant. Er hat den Ausflug ins Oderland nicht bereut. "Wie die Ausstellung aufgebaut ist und welchen Anspruch sie hat und den auch erfüllt, das ist schon beachtlich", lobt er. Einst im Rechenwesen tätig, kennt er eigentlich unzählige Geräte. Besagtes Tefifon indes war auch für ihn neu. Kein Wunder, wie der Seelower Bastler Reinhard Krüger erklärt. "Solche Geräte wurden 1960 nur für kurze Zeit in einem Werk nahe Köln gebaut", erklärt er.

Glück durch Haushaltsauflösung

Beim Tefifon sind die Rillen auf ein Band gezogen – als Kassette. Das Gerät wurde in Musiktruhen eingebaut. Im Falle des in Friedersdorf stehenden in einen Musikschrank der Marke Juanita TS612. Eine Kassette bedeutete eine Stunde Musik. Reinhard Krüger hat viele Monate gewerkelt, um das Tefifon wieder flott zu bekommen. Ein Bekannter von Boßan aus Köln musste den Haushalt seiner verstorbenen Eltern auflösen und stieß auf das Tififon. Im Wissen um die Radioleidenschaft von Boßan fragte er, ob er Interesse hat. "Und ob", erzählt der Frankfurter lachend. Er sei sofort losgefahren, um das Teil zu holen. Es stand seit Jahren ungenutzt, funktionierte nicht. Mit Reinhard Krüger fand sich der Bastler, der den Ehrgeiz aufbrachte, das Gerät wieder flott zu machen. Von einem weiteren Bekannten aus Hamburg erhielt Boßan dann noch sechs Kassetten. Das Gerät funktioniert und wird bei Führungen gezeigt.

Krößin will wieder kommen. Wenn er bald Rentner wird, werde er mehr Zeit haben und die Besuchsabstände nach Deutschland verkürzen, sagt er schmunzelnd. In Paraguay hat er mit einem Einheimischen eine kleine Firma aufgebaut, bringt Internet in entlegene Gebiete und repariert alte Geräte. Wie etwa die aus einem Krankenhaus, die einst aus Deutschland dorthin kamen. Das Werkeln und Suchen nach technischen Lösungen für jedes Problem ist weiter seine Leidenschaft.

Info: Donnerstag, 38. Plauderstunde "Vom Geradeausempfänger zum Superhet – Entwicklungsleistungen aus Staßfurt", 18 Uhr, Kunstspeicher