Immer wieder neue Erinnerungen

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Runde Jubiläen sind bei Abituriententreffen keine Seltenheit. Aber nach 50 Jahren noch 37 Teilnehmer zusammenzubekommen, das ist schon eine Leistung. 55 Schüler haben 1969 nach vier Jahren das Abitur mit Berufsausbildung abgelegt. 26 von ihnen wohnten im Internat. In der einen Klasse waren Elektromonteure, Gärtner, Rinderzüchter und Landmaschinenschlosser, in der anderen Chemiefacharbeiter und Köche. Ihre Klassenlehrer waren in der B1 Anne Barz und ab Klasse 11 Dieter Reiche und in der anderen vier Jahre lang Margot Berlin.

Am Sonnabend traf sich in Angermünde der Abiturjahrgang 1969 der damaligen Einstein-Oberschule. Die Schüler von damals haben alle schon vor einigen Jahren das Rentenalter erreicht. Das Geschnatter im Restaurant "Santorini" vor der Bestellung des Mittagessens erinnerte allerdings noch stark an den Pausentrubel an der Erweiterten Oberschule. Mittendrin die damalige Klassenleiterin und Biologie-Lehrerin Margot Berlin, Sportlehrer Günther Heiland und der Mathe- und Astronomielehrer Siegfried Dolch.

Seit dem Abitur trafen sich die Klassenkameraden von damals schon siebenmal wieder. Aber noch immer gibt es Erinnerungen, die noch nicht ausgetauscht wurden. Fotoalben gingen von Hand zu Hand. Besonderes Interesse fand das Schulbuch der EOS, in dem alle Schüler von 1969 bis 1990 aufgeführt sind. "Unser Jahrgang war der erste", meinte Brigitte Wehde, die mit Hildegard Bettac aus der damaligen Parallelklasse das Treffen organisiert hat. Beide wurden Lehrer und blieben in Angermünde. Auch viele ihrer Mitschüler blieben in der Region. Einige reisten aus Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin oder Hamburg an.

Zu Beginn des Abitreffens gab es eine Besichtigung des Schulgebäudes. Schüler von heute boten ein kleines musikalisches Programm. Lehrer Wilfried Kühn gab Ereignisse aus dem Jahr 1969 zum besten und erinnerte an schulische Traditionen wie Klassenfahrten und Schulfeste. Die ehemaligen Abiturienten bedankten sich dafür herzlich.

Nach dem Kaffeetrinken klang das Goldene Abitreffen aus. In ein paar Jahren wird man sich sicherlich wiedersehen.