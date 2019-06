Weite Reisen für den FHC in der neuen Saison

Matthias Braun

Frankfurt (Oder) Die Handball-Frauen des Frankfurter HC spielen auch in der kommenden Saison in der Nordstaffel der 3. Liga. Die Mitglieder der Spielkommission haben jetzt die Staffeleinteilungen der Männer und Frauen für die Saison 2019/20 beschlossen. Dabei erwarten die Oderstädterinnen zu den Auswärtsspielen ausschließlich lange Busfahrten.

Die von den Vereinsvertretern maßgeblich vorbereitete Staffel-einteilung berücksichtige die Bedürfnisse der Vereine, optimiere Fahrstrecken und ermögliche eine Vielzahl attraktiver Lokalderbys, sagte Horst Keppler, Vorsitzender der Spielkommission und Spielleiter der Frauen. Dies trifft leider nicht auf die Frankfurter Handballerinnen zu. Nach den Rückzügen des MTV Altlandsberg und der TSG Wismar sowie dem Abstieg des SV Grün-Weiß Schwerin geht es für das Team von Trainer Wolfgang Pötzsch in den Auswärtsduellen ausschließlich nach Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Den FHC-Frauen stehen in den elf Spielen in fremden Gefilden rund 9640 Buskilometer bevor (durchschnittlich 877 km pro Spiel). Die "kürzesten" Reisen sind zu den Spielen beim TV Hannover-Badenstedt sowie Aufsteiger Hannoverscher SC mit rund 350 Kilometern (einfache Strecke). Die weiteste Tour führt zur HSG Jörl-DE Viöl in den hohen Norden (gut 520).

Aus den vier Staffeln der Drittliga-Frauen steigen am Ende der Saison nur drei Staffelsieger in die 2. Bundesliga auf. Absteigen müssen aus jeder Staffel jeweils die drei Letztplatzierten.