Ortwiger Kita-Knirpse haben jetzt Kletterbaum mit Rutsche

Begeistert gesungen: Die Mädchen und Jungen stimmten zahlreiche Lieder zum bevorstehenden Schuanfang an und dankten damit gleichzeitig allen Helfern und Spendern für die neuen tollen Spielgeräte. © Foto: Cornelia Mikat

Ingo Mikat

Ortwig Mit einem großen Fest haben Kinder, Erzieher und Eltern der Kita "Bienenschwarm" Ortwig sieben Vorschulkinder verabschiedet. Die Mädchen und Jungen besuchen ab dem neuen Schuljahr eine 1. Klasse. Wie die Leiterin der Einrichtung, Christin Hagen, in ihrer Ansprache beschrieb, fällt allen das nun anstehende "Aufwiedersehen" nicht einfach. Einerseits freuen sich Erzieher und Eltern, dass ihre Zöglinge demnächst die Schule besuchen. Andererseits bedauern sie die bevorstehende Trennung.

Verein ist Träger der Einrichtung

In der Ortwiger Kita, deren Träger ein Verein ist, besteht nämlich eine besonders enge Gemeinschaft zwischen Erziehern, Eltern und Kindern. Gemeinsam verschönert man die Kita, bespricht pädagogische Konzepte, organisiert Feste und realisierte in den vergangen Jahren verschiedenste Projekte. Gerade haben Eltern weitere Kita-Räume renoviert, unter anderem auch die von der Gemeinde Letschin mit modernen Sanitäranlagen ausgestatteten Toiletten. Zum Fest bei herrlichem Sommerwetter gab es jedoch einen weiteren Höhepunkt. Es wurden neue Spielgeräte eingeweiht. Dank zahlreicher Spenden konnten für den Hof der Kita zwei neue Klettertürme und eine Netz-Schaukel angeschafft werden. Der Bürgermeister von Letschin, Michael Böttcher, und das Vorstandsmitglied der Kita, Franka Hein, dankten allen Eltern, den vielen Einzelspendern sowie dem Landwirtschaftsunternehmen Odega Agrargenossenschaft Groß Neuendorf, der Jagdgenossenschaft Ortwig, dem Gasthof Radlers Hof und dem Unternehmerstammtisch Letschin. Letzterer unterstützte die Kita mit Geld aus der jährlich im Advent organisierten Aktion "Lebendiger Adventskalender".

Einen größeren finanziellen Beitrag erbrachte zudem ein von vielen Sponsoren und Helfern unterstütztes Benefizkochen. Vor der offiziellen Einweihung der Spielgeräte zeigten die zukünftigen Schüler und weitere Kinder ein kleines Kulturprogramm. Zuerst trat eine von Steffi Keil geleitete Trommelgruppe auf.

Anschließend sangen die Mädchen und Jungen zahlreiche Lieder über den bevorstehenden Schulbesuch. Dabei zeigten sie zum Beispiel mit einem Song über das Zählen, was sie schon alles in der Vorschule gelernt haben. Viel Spaß bereitete den jungen Sängern zudem das Lied: "Ich wünsch mir eine Schultüte". Bei einem flotten "Körperteil-Blues" klatschten schließlich alle Eltern und sogar die Großeltern fleißig mit.

Das Programm endete – auf Wunsch der Kinder – mit einem fröhlichen Feuerwehrlied. Während der folgenden Einweihungszeremonie der neuen Spielgeräte übergab Niklas Krumsiek im Auftrag der Odega an die Kita-Kinder eine Urkunde über eine Patenschaft für eine 500 Quadratmeter große Bienenblühwiese. Auf dem früheren Acker soll, wie er beschrieb, durch die Aussaat von mehrjährigen Blühpflanzen ein kleines Paradies für Bienen und Insekten entstehen. Er empfahl den Kindern und ihren Erziehern, die am Ortsausgang in Richtung Groß Neuendorf entstehende Wiese einmal bei ihren Spaziergängen zu besuchen.