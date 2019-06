Kerstin Ewald

Ahrensfelde (MOZ) Etwas aufgeregte Stimmung lag am Montag in der Luft, beim ersten Zusammentreten der Ahrensfelder Gemeindevertretung nach der Wahl. Ein bisschen wie am ersten Schultag nach den Sommerferien. 20 der 22 frisch gewählten Abgeordneten waren am Montag Abend erschienen. Einigen von ihnen war sogar etwas Vorfreude auf die neue Legislaturperiode anzumerken. Anders als sonst waren fast alle Stühle im Zuschauerraum besetzt.

Mit der ersten Sitzung der neuen Legislaturperiode beginnt auch die Eingewöhnungsphase einiger neuer Gemeindevertreter. Doch Umstellung hin oder her, es wurde bereits hart gearbeitet an diesem Montag Abend. In einer der ersten Amtshandlungen wählte die Abgeordneten aus ihrer Mitte den neuen Vorsitzenden der Gemeindevertretung. Ohne viel Umschweife und mit großer Mehrheit wurde die Eicherin Beate Hübner (CDU) als neue Vorsitzende der Gemeindevertretung gewählt. Die gelernte Krankenschwester und pensionierte Ärztin ist seit längerem politisch aktiv. Seit Mai verfügt sie auch über ein Mandat im Barnimer Kreistag. Als stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung wurden Christina Emmrich (Linke) und Siegfried Berger (SPD) gewählt.

Als nächste Pflichtaufgabe der Versammlung wurden die einzelnen Fraktionen vorgestellt. Neu hierbei: Ihre Anzahl ist mit der Wahl auf acht gestiegen, was spezielle Herausforderungen für die Besetzung des Hauptausschusses und der Fachausschüsse mit sich brachte.

Um alle Fraktionen am Hauptausschuss zu beteiligen, einigten sich die Abgeordneten, diesen um einen Sitz auf acht Mitglieder aufzustocken. Beim Hauptausschuss handelt es sich im Gegensatz zu den Fachausschüssen um ein Gremium mit Entscheidungsbefugnissen. Er gilt deshalb als besonders bedeutend für die Fraktionen. Im Ahrensfelder Hauptausschuss werden zukünftig mitarbeiten: Frank Meuschke (CDU), Christina Emmrich (Linke), Matthias Krehling (SPD), Peter Stock (Freie Wählergemeinschaft), Marco Länger (AfD), Wolfgang Unger (Unabhängige), Christian Kusch (Bürgervereinigung Eiche), Jana Schenderlein (Grüne) und Bürgermeister Wolfgang Gehrke. Auch die Stellvertreter wurden benannt.

Die Einigungen zur Besetzung der Fachausschüsse mit jeweils nur sieben Mitgliedern waren etwas schwieriger und langwieriger. Grundsätzlich streben die kleineren Fraktionen ihre Mitarbeit in jedem Gremium an, dafür fehlte aber jeweils ein Sitz in den Fachausschüssen. Vor allem im Bauausschuss wollen alle mitreden. Die größeren Fraktionen lehnten eine pauschale Vergrößerung der Gremien aber ab. Doch trotz zwei Sitzungspausen zur "Hinterzimmer-Abstimmung" musste schließlich gelost werden. Es arbeiten nun im Bauauschuss mit: Frank Meuschke (CDU), André Herzog (Linke), Jörg Dreger (SPD), Oda Formazin (FWG), Marco Länger (AfD), Wolfgang Unger (Unabhänige), Frank Schulze (Grüne). Die Bürgervereinigung Eiche hat somit keinen Sitz im Bauausschuss, ist jedoch im Sozial- und Finanzausschuss vertreten. Die SPD verzichtet auf ihren Sitz im Sozialausschuss, die Grünen auf ihre Vertretung im Finanzausschuss.