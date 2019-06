Schulleiterin verabschiedet sich heute

Nadja Voigt

Prötzel (MOZ) Fast seit 50 Jahren ist Edeltraud Humboldt der Schule in Prötzel verbunden. Zunächst als Schülerin, später, seit 1977, als Lehrerin und seit 1992 als Schulleiterin. Heute ist der Tag des Abschiedes. Ab 9 Uhr gibt es ein kleines Fest in der Prötzeler Grundschule mit der zuständigen Schulrätin, den Lehrerkollegen, den Elternsprechern und vor allem den Schülern. Sie sind es auch, die Edeltraud Humboldt am meisten vermissen wird. "Die Arbeit mit den Kindern wird mir fehlen", sagt die Schulleiterin, die sich nun aber dennoch auf mehr Zeit für Haus, Garten und vor allem die Familie freut. "Vor allem die Enkelkinder freuen sich, dass sie nun mal öfter bei Oma übernachten können."

Ausgefüllte Tage

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge nimmt sie heute ihren Hut. "Die Tage waren immer sehr ausgefüllt", verrät sie. Jetzt wolle sie erst einmal durchschnaufen. So richtig Zeit gehabt, um sich auf die Pensionierung vorzubereiten, hatte sie nicht. Es war einfach zu viel zu tun in den letzten Wochen und Monaten. Personalbedarfe koordinieren, die ganze Organisation. Da blieb kaum Zeit zum Unterrichten, bedauert Edeltraud Humboldt ein bisschen.

Ein weiterer Gast heute beim Abschiedsfest wird ihre Nachfolgerin sein: Sigrid König aus Hennickendorf. "Sie war bereits bei uns als Vertretungslehrerin tätig", sagt Edeltraud Humboldt. Zum neuen Schuljahr wird Sigrid König ihre Nachfolge offiziell antreten. Derzeit sind es 108 Mädchen und Jungen, die dort zur Schule gehen. "Ich bedanke mich bei allen für die gute Zusammenarbeit: Dem Schulträger, den Kollegen und Eltern, der Gemeinde." Für die Kinder hat Edeltraud Humboldt ein besonderes Geschenk vorbereitet: "Familie Muderack aus Harnekop kommt mit ihrem Eiswagen vorbei."