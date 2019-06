Abwehranstrich gegen Biber in der Uckermark

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Er nagt Bäume um, macht Seeufer blank, verstopft Gräben und lässt Abflüsse überlaufen. Umtriebiger als der Biber könnte kein Wasserbaumeister sein. Flächendeckend ist der Nager in der gesamten Uckermark anzutreffen. Bauern schimpfen über geflutete Flächen, Waldbesitzer ärgern sich über den Verlust alter Stämme, Kommunen müssen Wege frei machen, Wasser- und Bodenverbände stellen extra Personal ein, um Dämme zu beseitigen.

Wird der Biber zur unbeherrschbaren Plage? "Aus unserer Sicht hat der Biber jetzt seine normale Population erreicht", sagt Harry Wendt, Sachgebietsleiter der Unteren Naturschutzbehörde im Landkreis. "Wenn man von einer Plage spricht, ist das eine rein menschliche Betrachtungsweise. Ich würde mir wünschen, dass der Mensch vernünftig damit umgehen könnte." Stattdessen gehen die Meinungen auseinander. Naturschützer sehen seinen positiven Einfluss auf die Artenvielfalt. Tierschützer hätten am liebsten noch mehr Biber. Waldeigentümer würden ihn gern jagen lassen. Der Wasser- und Bodenverband "Welse" versucht ihm besondere wasserreiche Räume anzubieten, um dafür andere Flächen frei zu halten. "Es gibt Bestrebungen von biberfreien Zonen", informiert Harald Wendt. "Aber jedes geeignete Revier wird unverzüglich wieder von ihm besetzt."

Bäume sind nicht zu retten

So sehen inzwischen viele Uferstreifen aus. Angespitzte Bäume drohen umzustürzen. Der Biber nagt nicht nur, um Burgen oder Dämme anzulegen, sondern auch um zu fressen. Ein solcher Baum ist nicht zu retten. Von einem nicht wieder gut zu machenden ökologischen Schaden spricht Forstmann Udo Schellner aus Angermünde. Die Population sei zu hoch. Seine umstürzenden Bäume standen schon vor 200 Jahren, boten Schatten und wurden nicht umgenagt. Ohne Eindämmung drohe eine Katastrophe, besonders für Seen und Wälder.

Man hätte erstmal einen Lebensraum schaffen müssen, argumentiert Wolfgang Herrmann vom Anglerverein Meichow. Schließlich seien durch Melioration viele Tümpel und Seen verschwunden. Nun würden in einer regenarmen Region die Baumbestände so geschädigt, dass kaum noch Nachhaltigkeit für folgende Generationen denkbar sei. Mit Tränen in den Augen sehen die Angler zum Beispiel die angespitzten Bäume am Haussee von Polßen. Irgendwann ist die beliebte Uferzone komplett frei.

Die Untere Naturschutzbehörde will die Leute nicht allein lassen. Sie rät dazu, gefährdete Bäume mit einem speziellen Abwehranstrich zu versehen. Geruch und mineralische Bestandteile würden auch hungrige Biber erfolgreich fernhalten. Bei Neupflanzungen in Uferbereichen helfen auch Zäune um den Stamm. "Eine eindeutige Lösung haben wir aber auch nicht", so Harald Wendt. "Fangen und umsetzen geht nicht. Schießen haben wir sogar schon gestattet, bringt aber am Ende nichts."

Gefährlich wird es beim Hochwasserschutz wie den Deichen an der Oder. Dafür gibt es Gelder vom Land für Präventionsmaßnahmen. "Früher ist der Biber überall vorgekommen", erklärt Harald Wendt. "Heute ist überall der Mensch und engt seinen Lebensraum ein. Also sind Konflikte vorprogrammiert."