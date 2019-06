Burg Friedland ist das Ziel von sechs Touren

Jürg Kühl

Friedland (MOZ) Es ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden: Beim Zieleinlauf vor dem Burgtor stehen zahlreiche Friedländer und bejubeln die Radfahrer, die aus allen Himmelsrichtungen in ihre Stadt einrollen. So wird es auch am Sonntag sein, wenn die Radfahrer von Schadow, Beeskow, Eisenhüttenstadt aus, und auch solche, die in Friedland zu einer Rundtour gestartet waren, die Friedländer Burg erreichen.

Nicht nur eine reizvolle Landschaft in der Umgebung von Friedland und den zugehörigen Ortsteilen erwartet die Teilnehmer, sie erfahren auch Wissenswertes über Kirchen, Mühlen und andere Sehenswürdigkeiten. Für Teilnehmer, die sich an der Strecke anschließen möchten, sind Haltepunkte möglich. Diese können telefonisch bei der Friedländer Tourismusinformation vereinbart werden. Jana Nowka und ihr Team werden bei Bedarf "Zustiegsmöglichkeiten" unter Tel. 033676 45978 organisieren. Auch Radler, die individuell nach Friedland kommen, seien herzlich willkommen. Auf dem Burghof Friedland findet ab 13 Uhr ein buntes Fest mit live gespielter Musik mit dem Duo "Janine u. Rainer" statt. In der historischen Streleburg werden auf Wunsch auch Führungen angeboten. Dort ist zum Beispiel die Dauerausstellung "100 Jahre Wohnen" mit zahlreichen Alltagsgegenständen aus DDR-Zeiten und früheren Epochen zu sehen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Frauen des Faschingsvereins bereiten einen Kuchenbasar vor. Fahrrad-Müller aus Beeskow veranstaltet eine Tombola. Als Hauptgewinn winkt ein Fahrrad. Alle Teilnehmer der Sternfahrt erhalten ein Diplom und ein Ansteckbutton.

Die Tour 1 startet unter Leitung von Heidemarie Seume um 10 Uhr am Busbahnhof Eisenhüttenstadt. Die Tour führt über Dammendorf und Reudnitz nach Friedland. Die Streckenlänge beträgt etwa 35 Kilometer.

Tour 2 startet um 9.30 Uhr in Schadow-Ortsmitte. Tourenleiterin ist Christa Haase. Sie fährt mit ihren Teilnehmern über Trebitz, Ullersdorf, Groß Muckrow, nach Friedland. In Groß Muckrow ist der Besuch des Biobauern Klaus angesagt, wo ein Getränk bereit steht. Die Besichtigung der urigen Feldstein-Dorfkirche wird angeboten.

Tour 3 setzt sich unter Leitung von Sylvia Prestin und Andreas Albrecht um 9.30 Uhr am Markt Beeskow Richtung Friedland in Bewegung. Unterwegs passieren die Radler die Orte Krügersdorf und Reudnitz. In Krügersdorf wird Rast am Bisonpark gemacht. Dort wird den Radlern auch ein Getränk gereicht. 30 Kilometer Steckenlänge, zumeist Radwege, sind zu absolvieren.

Tour 4 ist die diesjährige Etappe der Tour de MOZ. Sie wird von Anette Hübscher und Jutta Kilz geleitet. Los geht es um 9 Uhr an der Burg Friedland. Die Tour führt über Leißnitz, Kummerow, Beeskow, Krügersdorf, Schneeberg, Grunow, Dammendorf, Chossewitz und Oelsen nach Friedland. An der Kirche Grunow wird rast eingelegt, Rucksackverpflegung ist vorgesehen. Die Streckenlänge ist mit etwa 44 Kilometern ambitioniert und daher eher für geübtere Radler geeignet.

Tour 5: Diese von Udo Richter geleitete Tour startet um 9 Uhr an der Burg Friedland. Die Strecke führt über Wuggelmühle, Möllen, Eulenbrücke, Sarkow, Glowe, Leißnitz, und Zeust nach Friedland. Die Wege sind teilweise schlecht befestigt, sodass breite, geländegängige Bereifung und entsprechende Übersetzungen anzuraten sind. Tourenleiter Udo Richter: "naturnah, anspruchsvoll, für geübte Radler". Die Länge der Rundtour beträgt etwa 30 Kilometer.

Tour 6 ist die Zubringertour von Frankfurt. Sie startet um 9.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Frankfurt. Tourenleiter Roland Totzauer führt die Teilnehmer über Helenesee, Müllroser See, Ragower Mühle, Grunow, Schneeberg, Krügersdorf nach Beeskow und von dort auf dem Radweg nach Friedland. An der Ragower Mühle ist eine Rast eingeplant. Die Streckenlänge beträgt etwa 50 Kilometer. Für die Rückfahrt kann die Regionalbahn ab Beeskow genutzt werden.

