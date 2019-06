Wird Berlin zum Albtraum für Investoren?

Nina Jeglinski

Berlin (MOZ) Seit Wochen blickt die Immobilienbranche nach Berlin. Der rot-rot-grüne Senat will für den Stadtstaat einen Mietpreisdeckel einführen, um die Verdrängung von Mietern zu stoppen. Doch es regt sich massiver Widerstand.

Die Regierung einigte sich am Dienstag auf entsprechende Eckpunkte. Sie sollen den Rahmen für einen Gesetzentwurf bilden, der Mitte Oktober beschlossen werden soll.

Das Gesetz soll im Januar 2020 in Kraft treten und für nicht preisgebundene Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gelten. Ausgenommen sind Sozialwohnungen und Neubauwohnungen, die bislang nicht vermietet waren. Auch bei Mietaufschlägen wegen Modernisierungsmaßnahmen will Berlin eingreifen. Diese werden künftig ab einer bestimmten Summe genehmigungspflichtig sein. Wer gegen das Gesetz verstößt, soll mit Geldbußen von bis zu 500 000 Euro bestraft werden. Im nächsten Schritt erarbeitet der Senat einen Gesetzentwurf. Am Ende muss das Abgeordnetenhaus darüber abstimmen, ob der vor allem von der Wohnungswirtschaft kritisierte Mietendeckel tatsächlich kommt.

Berlin ist laut Deutschem Mieterbund das erste Bundesland mit einem solchen Mietenstopp. Dieser soll helfen, dass Wohnungen bezahlbar bleiben. Laut Mieterverein sind 1,6 Millionen Wohnungen betroffen. Der Berliner Mieterverein hat in den vergangenen Tagen bereits eine starke Zunahme von Mieterhöhungen in der Hauptstadt verzeichnet.

Es werde vermutet, dass Vermieter noch die Gelegenheit nutzen wollten, bevor ein Mietendeckel in der Hauptstadt eingeführt wird, teilte der Mieterverein am Dienstag mit. Genaue Zahlen zu den Mieterhöhungsschreiben lagen dem Mieterverein nicht vor. Der stellvertretende Geschäftsführer Sebastian Bartels sagte: "Es gibt einen Run auf unsere Beratungsstellen." Mieter riefen deutlich häufiger an als gewöhnlich. Am Montag seien besonders viele Anfragen für Beratungstermine eingegangen.

Am neuen Gesetz von Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) gibt es viel Kritik – vor allem aus der Wohnungswirtschaft. Es gibt Zweifel, ob ein Mietendeckel rechtssicher wäre und es wird moniert, dass er Investoren abschrecke. Das Konzept schere Eigentümer zudem über einen Kamm.

Mitten in der aufgeheizten Debatte um bezahlbares Wohnen in Deutschland diskutiert die Hauptstadt bereits seit Monaten über ein weiteres bundesweit einmaliges Vorhaben: die Enteignung großer Wohnungskonzerne. Aus Sicht einer Bürgerinitiative, die ein Volksbegehren angestoßen hat, soll eine Vergesellschaftung verhindern, dass Mieten in die Höhe schießen.

Im Fokus des Bündnisses "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" steht der börsennotierte Konzern Deutsche Wohnen. Er besitzt bundesweit 167 000 Wohnungen, darunter 112 000 in Berlin. Immer weniger Menschen könnten sich Wohnungen in Großstädten leisten, während Immobilienkonzerne satte Gewinne erzielten, kritisiert auch das Bündnis Attac. Das nun beschlossene Gesetz schaffe Unsicherheit, sagte Andre Remke, Immobilienexperte bei Baader Helvea Equity Research. Die Unsicherheit werde solange anhalten solange keine Entscheidung getroffen werde oder die Aktivisten sich durchsetzen würden.

"Wenn Berlin jetzt Schule macht, habe ich als Immobilieninvestor Bedenken, dass andere Städte nachziehen", sagte ein Aktienexperte. "Das hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun und ignoriert, dass die Niedrigzinspolitik der EZB die Triebfeder des Immobilienbooms ist."

Parallel zur Sitzung der Berliner Landesregierung hatte die Deutsche Wohnen zur Hauptversammlung nach Frankfurt/Main geladen. Das Treffen wurde nicht nur von massiven Protesten verschiedener Nichtregierungsorganisationen begleitet, die Aktie der Immobilienfirma rauschte um mehr als 15 Prozent auf 35,73 Euro nach unten – seit Beginn der Debatten um Enteignungen und Mietendeckel hat das Papier seit Jahresbeginn um durchschnittlich elf Prozent verloren, alleine im vergangenen Monat gab der Kurs um 12,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum ab.