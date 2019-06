Aldi baut neu und größer

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Neuer, moderner, größer wird der neue Einkaufsmarkt am Eduardshof. "Den derzeit im Bau befindlichen Aldi-Markt in Bad Freienwalde gestalten wir im Zuge der Modernisierung des gesamten Aldi-Nord-Filialnetzes nach unserem neuen Filialkonzept "ANIKo" – Aldi Nord Instore Konzept", erklärte Axel von Schemm, Manager Unternehmenskommunikation der Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, auf MOZ-Anfrage.

"Dafür erweitern wir die Verkaufsfläche von bislang knapp 800 Quadratmeter auf 1200 Quadratmeter im neuen Markt." Der Fokus der neuen Märkte liege vor allem auf einer "hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen". Hinzu komme ein größeres Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren, führte Axel von Schemm weiter aus.

"Die neuen Filialen werden mit einem modernen Licht- und Farbkonzept ausgestattet", erläuterte der Sprecher. Zudem verzichte das Essener Unternehmen komplett auf fossile Brennstoffe. "Wir installieren dafür unter anderem auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage zur Stromerzeugung", betonte Axel von Schemm.

Die Neueröffnung sei für Ende November geplant, erklärte der Sprecher. Erst danach werde der bisherige Markt geschlossen, sodass es keine Ausfallzeiten für die Kunden geben werde. "Neben uns wird ein Getränkemarkt in den Neubau einziehen", so der Unternehmenssprecher. Die bisherigen Mitarbeiter beschäftige Aldi Nord im neuen Markt weiter. Zur Höhe der Investitionsvolumens wollte der Sprecher keine Angaben machen.

Stadt erteilt Einvernehmen

Die Stadt Bad Freienwalde habe dem Neubau das gemeindliche Einvernehmen erteilt, sagte Guido Voigt, Fachdienstleiter Wirtschaftsförderung und Bauordnung der Stadt Bad Freienwalde. Dies sei an das Bauordnungsamt des Landkreises gemeldet worden, das die Baugenehmigung erteilt habe. Der Flächennutzungsplan der Stadt lasse am Eduardshof großflächigen Einzelhandel zu. Den bisherigen Aldi-Markt favorisiere die Stadt als Standort für die Post. Auf dem Parkplatz befinde sich bereits die DHL-Box. Er biete genug Platz für die Postfahrzeuge und auch für große Lkw, die die Post aus den Zentren anliefern. Aldi Nord sei nicht abgeneigt, den Standort an die Post abzutreten, erklärte der Fachdienstleiter. Die Stadt ist am positiven Verlauf der Verhandlungen interessiert, weil sie sie mit dem Ausbau des alten Postgebäudes in der Karl-Marx-Straße beginnen möchte. Von den Einzelhändlern gibt es bisher keine Reaktionen auf den Neubau am Eduardshof neben.