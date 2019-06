Schwimmen im Inselbad wird teurer

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Inselbad steigen die Eintrittspreis zum 1. Juli dieses Jahres. Als Gründe für diesen Schritt nennt die Betreibergesellschaft, die Eisenhüttenstädter Freizeit- und Erholungs GmbH (EFE), eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke GmbH, die stetig gestiegenen Kosten sowie die umfangreichen Aufwendungen, die im Rahmen der Grundsanierung des Inselbades getätigt worden sind. "Die letzte Preisanpassung erfolgte am 2. Mai 2014 und ist damit schon eine geraume Weile her", heißt es in einer Pressemitteilung des EFE.

Die Tickets für eine beziehungsweise zwei Stunden erhöhen sich um 0,50 Euro auf künftig 4,50 beziehungsweise sechs Euro. Für die Tageskarte müssen die Besucher künftig zehn Euro zahlen. Das ist ein Euro mehr als bisher. Am deutlichsten steigen die Tarife für eine Familientageskarte (zwei Erwachsene und zwei Kinder oder ein Erwachsener und drei Kinder). Statt 28 Euro werden ab 1. Juli 32 Euro fällig.Von der Erhöhung sind auch die ermäßigten Tarife betroffen.

Im Saunabereich wird wieder, wie bis 2015, eine zeitliche Nutzungsdauer eingeführt. Statt einer Vier-stunden- und einer Tageskarte wie bisher, werden die Eintrittspreis künftig nach zwei Stunden (8,50 Euro), drei Stunden (zehn Euro) sowie Tageskarte (16 Euro) gestaffelt. Die Familientageskarte kostet 42 Euro. Die EFE komme damit der Anfrage von Kunden nach, teilt die Gesellschaft mit. Die Entgelte werden nicht erhöht.