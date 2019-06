Geld für günstiges Wohnen

Marco Marschall

Eberswalde Mit einem Jahresüberschuss von 1,8 Millionen Euro hat die Wohnungs- und Hausverwaltungsgesellschaft WHG in Eberswalde das vergangene Geschäftsjahr abgeschlossen. Wie Geschäftsführer Hans-Jürgen Adam bei einer Pressekonferenz zu Wochenbeginn berichtete, können die erwirtschafteten Mittel voll den Mietern zugutekommen. Dafür dankte der WHG-Chef, der Stadt als Gesellschafter, der den Überschuss nicht einfordere. Wer jetzt auf sinkende Mieten hofft, muss aber enttäuscht werden. Im Vergleich zu 2017 ist diese im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent gestiegen und liegt bei durchschnittlich 5,22 Euro pro Quadratmeter. Eine Anhebung, die allerdings allein aus Neuvermietung von fertigen Bauvorhaben oder renovierten und modernisierten Wohnungen resultiert.

Die Miete liege etwas über Brandenburger Durchschnitt. Das trifft auch auf den Leerstand zu, der sich bei elf Prozent befindet. Mehr als sechs Millionen Euro hatte das Unternehmen 2018 für die Instandhaltung der Wohnflächen aufgewendet. Dieses Jahr fließt das Doppelte in Instandhaltung und Sanierung.

Mieterhöhung angedeutet

Trotz des erwirtschafteten Überschusses wird die Anhebung von Mieten daher wohl nicht ausbleiben. Das wird in der zugehörigen Pressemitteilung zum WHG-Jahresabschluss prophezeit. "Der Verzicht auf Mieterhöhungen nach Mietspiegel, Kostenmiete oder Vergleichsmiete kann nicht länger fortgesetzt werden, ohne dass dies Auswirkungen auf die Investitionsfähigkeit der WHG haben wird", heißt es darin – gefolgt vom Hinweis, dass es die letzten Mieterhöhungen im Mai 2017 gegeben habe.

Der WHG wird vom Wirtschaftsprüfer eine gesunde wirtschaftliche Lage bescheinigt. Doch es braucht Geld um Geringverdienern und sozialen Projekten günstige Mietflächen zur Verfügung zu stellen – auch das ein Hintergrund des Pressetermins, bei dem neben Hans-Jürgen Adam auch Bürgermeister Friedhelm Boginski und Dorette Pauls vom Verein "Haus Sozialer Integration" anwesend waren. Rathaus und WHG kooperieren zwar naturgemäß miteinander, unterzeichneten nun aber nochmal eine Kooperationsvereinbarung. Darin geht es um Wohnungsangebote, die mit Wohnberechtigungsschein angenommen werden können und damit Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung gestellt werden. 206 dieser Wohnungen gehörten bisher zum Portfolio. 486 sollen nun nochmal oben drauf kommen, von denen 100 zeitnah zur Verfügung stehen.

Die Wohnungen aus den verschiedenen Segmenten sollen in allen Bereichen der Stadt angeboten werden, um eine Durchmischung der sozialen Schichten zu gewährleisten. Das stellte Bürgermeister Friedhelm Boginski heraus. Der Druck aus Berlin heraus wachse. Eberswalde stehe in zweiter Reihe. Bernau und Biesenthal, so das Oberhaupt der Waldstadt, wollen keinen Zuzug mehr.

Neben Wohnungen in den verschiedenen Preissegmenten soll auch Platz für soziale Träger zu Verfügung stehen. So gibt die WHG dem Haus Sozialer Integration, mit Sitz in Bad Freienwalde, auch in Eberswalde eine Heimstätte. Insgesamt vier Objekte mit sieben unterschiedlichen Angeboten von Mutter-Kind-Wohnungen, Familienwohnungen bis Wohngruppen für Kinder beherbergt der Verein im Zentrum der Waldstadt. Bei allen handelt es sich um Räume der WHG. Eines der Objekte, in dem unter andrem eine Wohngruppe für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren untergebracht ist, wurde nach der Verkündung des Jahresabschlusses besucht. In dem übergangsweisen Zuhause werden Kinder rund um die Uhr betreut.