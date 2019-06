Frische Fassade, neues Innenleben

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Eine Hebebühne schwebt vor Balkonen, Arbeiter bohren Löcher in deren Brüstung und Seitenteile – dort sollen Ketten eingehängt werden, um die Platten zu Boden zu hieven. Die Wohnungsbaugenossenschaft Fürstenwalde (WBG) lässt die Schlossstraße 15 bis 17 sowie 18/19 modernisieren. "Die alten Balkone werden durch größere ersetzt", sagt Ronny Rottscholl, der Technische Vorstand. Außerdem erhalten die etwa 30 Jahre alten Gebäude neue Frisch- und Abwasserleitungen, Aufzüge, neue Heizungen, ein neues Dach und neue Fassaden. "Anfang Juni haben die Arbeiten begonnen, Ende Mai 2020 sollen sie abgeschlossen sein", sagt Rottscholl.

Aufzug entschädigt für Lärm

Rund drei Millionen Euro sind dafür kalkuliert. 50 Wohnungen gibt es in den beiden Blocks, die meisten haben zwei oder drei Räume. "Einige Vierraum-Wohnungen sind aber auch dabei", sagt Rottscholl. Die Mehrheit der Einheiten sind bewohnt. Die Mieter bleiben während der Bauarbeiten in ihren vier Wänden. "Es ist ganz schön laut, ja, aber das nehmen wir in Kauf", sagt Renate Hinz. "Dafür bekommen wir einen Fahrstuhl, der entschädigt." Und auch mit den Toilettengänge arrangiere sie sich mit Nachbarn. "Am Tag wird die Toilette bei uns ausgebaut, in der Nacht wieder hingestellt", sagt die 74-Jährige. Seit 1989 wohnt Renate Hinz in der Schlossstraße. Umziehen kommt für sie nicht in Frage – auch wenn die Miete sich nach Abschluss der Arbeiten erhöht. "Mich tragen sie hier nur noch mit der Kiste raus", sagt sie.

Die WBG hat knapp 2000 Wohnungen. Die nächsten Sanierungsvorhaben seien schon im Blick, sagt Rottscholl. Sie müssten noch mit dem Aufsichtsrat geklärt werden. Zuletzt wurde die Neubauerstraße 5 bis 10 saniert.mw