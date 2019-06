Grünes Licht für Marktbau in Markendorf

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für Markendorfs wiedergewählten Ortsvorsteher Dieter Rudolf war die Nachricht, die ihn am Dienstagvormittag erreichte, "wie Ostern und Weihnachten an einem Tag", wie er sagt: Für den von den Bewohnern des Frankfurter Ortsteils seit langem ersehnten Bau eines Einkaufsmarktes stehen die Signale auf Grün.

In der vorigen Woche sei mit dem Investor, dem Projektentwickler HGB aus Berlin, der Notarvertrag für Flächen des jetzigen TeGeCe-Parkplatzes an der Markendorfer Endhaltestelle der Straßenbahn geschlossen worden. Das teilt TeGeCe-Geschäftsführer Holger Müller in einer Pressemitteilung mit. Es handelt sich um die gesamte Fläche links der Zufahrt zum Technologie- und Gewerbecenter.

Damit seien die langen und intensiven Bemühungen der TeGeCe, in Markendorf Einzelhandel für die Nahversorgung des Ortsteils anzusiedeln, von einem ersten Erfolg gekrönt, so Müller. Die Vertreter der städtischen Tochtergesellschaft hätten viele Gespräche mit Interessenten geführt und bauliche Konzepte geprüft, betont er.

Oberbürgermeister René Wilke sieht im Vertragsabschluss einen "schönen Erfolg mit vielen Müttern und Vätern". Er dankt vor allem den Mitgliedern des alten Markendorfer Ortsbeirates, die sich gegenüber den Stadtverordneten und der Verwaltung für die Ansiedlung stark gemacht hatten.

Tochterfirma fürs Projekt

Das Einkaufen soll ab Mitte kommenden Jahres für die Markendorfer und Mitarbeiter der ansässigen Unternehmen im Ortsteil möglich sein, schaut Holger Müller zuversichtlich voraus. Die Bauvoranfrage des Investors sei "mit intensiver Unterstützung der TeGeCe erarbeitet" und durch die Stadt bereits positiv beschieden worden. Der Bauantrag solle in Kürze eingereicht werden, heißt es. Deshalb rechnet der TeGeCe-Geschäftsführer mit einer kurzfristigen Erteilung der Baugenehmigung und dem Baubeginn noch im Herbst diesen Jahres.

Der Investor HGB habe bereits an mehreren Standorten, auch im Land Brandenburg, Einzelhandelsflächen entwickelt und mit der "HGB am Halbleiterwerk GmbH" eine eigens auf das Projekt ausgerichtete Gesellschaft gegründet, teilt die TeGeCe mit.

In dem Nahversorgungszentrum sollen sich ein Lebensmitteldiscounter, ein Drogeriemarkt und ein Getränkemarkt ansiedeln. Zwei Mietverträge seien inzwischen bereits unterschrieben, hieß es auf Nachfrage. Um welche Anbieter es sich handelt, wollte Holger Müller nicht sagen. Das sei Sache des Investors.

Für die durch den Bau des Marktkomplexes entfallenden TeGeCe-Parkplätze haben die städtische Entwicklungsgesellschaft und der Investor gemeinsame Kompensationsmaßnahmen vereinbart, heißt es in der Pressemitteilung. So sollen im Herbst diesen Jahres auf der dem Baufeld gegenüberliegenden Seite der Zufahrt zum Technologiecenter, an der Gerhard-Neumann-Straße, Ersatzflächen geschaffen und 300 neue Stellplätze gebaut werden.

Mit dem Nahversorgungszentrum werde die Entwicklung des Technologie- und Gewerbecenters um ein weiteres Element ergänzt und komplettiert. Und wir "bereichern Markendorf um einen bis jetzt fehlenden Akzent von Lebensqualität", sagt TeGeCe-Geschäftsführer Müller. Ortsvorsteher Dieter Rudolf ist noch etwas zurückhaltender. Er will erst jubeln, wenn der Marktkomplex eröffnet ist.