Wer mit Herz Konflikte löst, besiegt auch böse Zauberer

Seit 20 Jahren dient ein Spielplatz am Waldrand nahe der Ziltendorfer Grundschule als Waldkita. Hortkinder aus der Theater-AG führten dort am Dienstag voriger Woche erstmals ihr selbst ausgedachtes Theaterstück "Vom Baugefühl zur Freundschaft" auf. © Foto: Dietmar Puttins

Dietmar Puttins

Ziltendorf (MOZ) Wer im Streit auf sein Bauchgefühl achtet, bleibt ein guter Mensch und hat im Leben auch Freunde. Daran glauben die Hort-Kinder aus der Ziltendorfer Grundschule an der Gubener Straße 33 ganz fest. Als 19 von ihnen aus der Theater-AG am Dienstag voriger Woche ihr eigenes Theaterstück "Vom Baugefühl zur Freundschaft" in der Waldkita an der Grundschule uraufführten, war es wohl auch wegen dieser Vision eines friedlichen Miteinanders mucksmäuschenstill im Publikum.

15 Minuten lang traten die Mädchen und Jungen bei 28 Grad Celsius in Kostümen vor ihren Eltern und Großeltern auf. Die Hitze und die Schwüle steckten die Erst- bis Viertklässler in dem Areal am Waldesrand locker weg. Sie traten entweder als Indianer, Ninjas, Schlangen, Dinosaurier oder Feen auf und trafen dabei auf Piraten, Mammuts, Zauberer, Meerjungfrauen und Marienkäfer. Seit Februar 2019 hatten sie diese Figuren und die Handlung gemeinsam mit ihrer Kita- und Hortleiterin Uta Schwiegk entwickelt und einstudiert.

Im Theaterstück "Vom Baugefühl zur Freundschaft" ärgert zu Beginn ein Kind ein anderes. Dann treten beide in eine Traumwelt ein, in der ein Zauberer die Herrscherin des Wunderlandes – eine Meerjungfrau – entführt. "Die Kinder lernen in der Geschichte, dass sie durch Freundschaft zusammen halten können. Das Kind, das das andere geärgert hat, und der böse Zauberer wandeln sich, indem sie auf ihr Bauchgefühl hören. Sie bekommen ein gutes Herz und alles endet in der Freundschaft", erläutert Uta Schwiegk.

Seit 20 Jahren arbeitet die 46-Jährige in der Kita "Ziltendorfer Mühlenknirpse" in der Bahnhofstraße 7, die sie seit 2007 – ebenso wie den Hort in der Grundschule – leitet. "Es macht immer wieder Spaß, zu sehen, wie die Kinder sich eine Geschichte ausdenken", sagt die Erzieherin, die die Theater-AG schon viele Jahre organisiert. "Ich versuche, jede Idee aufzugreifen und umzusetzen, damit die Kinder sich in der Handlung selbst wiederfinden. Bei den Eltern bedanke ich mich sehr für die Kostümausstattung und für die Lernarbeit, die sie mit ihren Kindern teils zu Hause geleistet haben."

Nach der Aufführung begaben sich die Familien von der Waldkita hin zur etwa 100 Meter entfernten Grundschule. Dort ließ man bei kühlen Getränken und Rostbratwurst den Nachmittag im Schatten der Bäume am Bungalow des Schulgartens ausklingen. Dort war es – zumindest an diesem Tag – klimatisch angenehmer als in der Waldkita. Gleichwohl ist das Areal für die Gemeinde eine wichtige Begegnungsstätte.

"Die Waldkita", erinnert sich Kita- und Hortleiterin Uta Schwieg, "hat eine sehr engagierte Kollegin von mir, bei der ich selbst als Kind in die Kita ging, aufgebaut. In Zusammenarbeit mit anderen Kollegen ist dort vor 20 Jahren dieser Waldspielplatz entstanden, der nach wie vor weiterentwickelt wird. Die Kita-Kinder besuchen die Waldkita einmal in der Woche, die größeren verbringen dort sogar richtige Wald-Wochen – vom Frühstück an bis zur Mittagszeit. An Nachmittagen werden dort Kindergeburtstage gefeiert oder ältere Damen des Ortes halten vor Ort ihre Kaffee-Runden ab. Das ist genau das, was wir wollen."

Ferienspiele geplant

Heute beginnen die Sommerferien, und für Schüler, die nicht verreisen, hat Uta Schwieg mit ihrem Team ein kurzweiliges Programm für den Hort organisiert: "Wir haben Ferienspiele geplant und werden jeden Tag etwas unternehmen – etwa mit dem Bus zur Schwimmhalle und ins Museum fahren oder die Feuerwehr kommt zu uns. Jeden Tag findet etwas Neues statt, "damit sich die Hort-Kinder wie im Urlaub fühlen." Der Hort im Grundschulgebäude bietet 77 Kindern Freiräume für ihre Freizeit nach dem Unterricht.