Schüler streben Ausbildung oder Abi an

Jörg Kühl

Beeskow Die Albert-Schweitzer-Oberschule in Beeskow und die Ludwig-Leichhardt-Oberschule in Goyatz haben ihre Absolventen verabschiedet. Die Feierlichkeiten fanden im Schützenhaus Beeskow, beziehungsweise im Wappensaal in Lübben statt.

In Beeskow wurden 77 Schülern ihre Zeugnisse überreicht. Von ihnen haben vier die Bildungsreife, und 19 die Erweiterte Bildungsreife erzielt. 27 haben die Fachoberschulreife in der Tasche, können also ein Fachabitur anstreben. 21 Schüler haben die Fachoberschulreife mit Qualifikation zum Besuch einer gymnasialen Oberstufe, dem höchsten, an einer Oberschule möglichen Bildungsabschluss erzielt. Sie können nun an einem Oberstufenzentrum weiter lernen.

Wie Schulleiter Frank Boywitt erfahren hat, wollen 22 Schüler Abitur oder Fachabitur anstreben. Das ist fast jeder dritte Absolvent des Jahrgangs. 13 Schüler streben eine Ausbildung in einem Handwerk an. Neun zieht es in eine Ausbildung im sozialen Bereich. Acht Schüler haben in ihrem Noten schnitt eine "1" davor. Die besten Schüler sind Celine Risch (1,5), Eric Knuth (1,6) und Leonie Voigt (1,7).

Die Absolventen der Ludwig-Leichhardt-Oberschule in Goyatz, 45 an der Zahl, haben ihre Zeugnisse zum ersten Mal im Wappensaal des Lübbener Schlosses erhalten. "Wir haben uns für diesen Ort entscheiden, weil er eine feierlichen Rahmen bietet", teilt Ines Pohl Klassenlehrerin und neben Roland Lehmann auch Jahrgangsbetreuerin, mit. Herausragendes Merkmal des Jahrgangs sei dessen Organisationstalent. So haben Schülerinnen und Schüler dreimal den Ludwig-Leichhardt-Lauf komplett vorbereitet und durchgeführt. Dazu zählen Stationen mit Rätseln, Allgemeinbildungstests, sportlichen Herausforderungen und vielem mehr. Schüler des Jahrgangs haben auch mehrfach den Fasching für die jüngeren Mitschüler organisiert. Teilnahmen am Kochwettbewerb EWE-Cup sowie Schiedsrichter bei Sportlichen Wettbewerben verbinden sich ebenfalls mit dem Jahrgang. Es gibt auch wieder herausragende Leistungen. Die beste Ergebnisse erzielten Max Lindt (1,8), Claramarie Ulrich (1,9) und Aviva Rank (1,9). 12 Schüler erwarben den Erweiterten Hauptschulabschluss/Erweiterte Bildungsreife. 14 beenden ihre Schulzeit an der Oberschule mit dem Realschulabschluss/Fachoberschulreife. 19, das sind fast die Hälfte, haben die Fachoberschulreife mit Qualifikation zum Besuch einer gymnasialen Oberstufe in der Tasche. Heute treffen sich die Schüler, deren Familienmitglieder und Lehrer wieder. In einem Guhlener Ferienobjekt steht eine Grillparty auf der Agenda. "Ein sehr engagierter Jahrgang!" zollt Ines Pohl ihren Schülern Respekt.