Bienen summen an der Schule

Mit Nadel und Faden: Fleißige Näherinnen – und ein Näher – zeigen an der Maschine, was sie können. © Foto: Sergej Scheibe

Im Blick: Am Barnim-Gymnasium stehen seit wenigen Wochen auch zwei Bienenvölker. In der Projektwoche standen die Insekten deshalb auch im Mittelpunkt. Liliana, Marie und Timo sahen sich unter dem Mikroskop die Varroa-Milbe an. Lehrerin und Imkerin Mareike Feeser schaute zu. © Foto: Sergej Scheibe

Kai-Uwe Krakau

Bernau Gespannt schauen Liliana, Marie und Timo durch das Mikroskop. Im Blick haben die drei Schüler dabei die Varroa-Milbe, ein Parasit, der sich vom Blut der Biene ernährt. Er sorgt dafür, dass vor allem in den Wintermonaten viele Bienenvölker absterben. Die Honiglieferanten standen dann auch im Mittelpunkt eines Projektes, mit dem sich die Schüler in den letzten Tagen des Schuljahres beschäftigt haben – und das aus gutem Grund: Seit Mai stehen nämlich am Sportplatz des Barnim-Gymnasium zwei Bienenvölker. Die Idee gab es zwar schon länger, Lehrerin und Hobby-Imkerin Mareike Feeser griff sie aber auf und setzte sie um. "Wir wollen auch gerne eine Arbeitsgemeinschaft aufbauen", berichtet die Pädagogin. Zunächst ging es aber erst einmal darum, das "Bienenleben" kennenzulernen. Wie erkenne ich die Königin? Wie werden die "Wohnungen" der Bienen gebaut? Was sind Pollen? Diese und andere Fragen klärten Mareike Feeser, unterstützt von Bio- und Chemie-Lehrer Stefan Rathmann gemeinsam mit den Schülern. "Es hat schon Spaß gemacht", versicherten die jungen Leute.

Breites Spektrum

Bereits traditionell findet an der weiterführenden Bildungseinrichtung in Bernau-Waldfrieden die Projektwoche statt. Zum Abschluss gibt es dann das Sommerfest, bei dem die Ergebnisse auch den Eltern und der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden. "Wir sind dabei für alle Themen offen", sagt Yvonne Oppen. In ihren Händen liegt seit einigen Jahren die nicht immer leichte Organisation und Koordinierung der Woche. Die Ideen kommen oft von den mehr als 700 Schülern, mitunter helfen aber auch die Lehrer etwas nach. Das diesjährige Spektrum reichte dabei von "Richtig grillen und braten" über die Brettspiel-Werkstatt bis zum Poetry-Slam und dem "Traum vom Fliegen".

Etwas geheimnisvoll kam das Kunstprojekt mit dem Titel "Grund zu Schafen" daher. "Jeder sollte das machen, was er schon immer einmal machen wollte", sagt Kunstlehrer Helgo Stürze. Und das ohne "Hütehund" – hier gibt es die Verbindung zu den Schafen – und Querdenkzaun. So beschäftigte sich Paula mit dem "Fänger im Roggen". Tim und Luise gestalteten das "schiefe Schaf Harald-Jerome" und Anton versuchte sich in der Aktmalerei. "Es hat alles toll geklappt", so Stürze, der sich bei den ganzen Projekt vor allem in der Rolle des "Hirten" sah.

Andere Schüler beschäftigten sich mit dem jüdischen Leben mit allen Sinnen. "Wir haben getanzt und gesungen", berichtetet die 13-jährige Lea. Auch lernten sie die verschiedenen Feste und die Speisen, die man dabei isst, kennen.

Schülersprecher Ron und weitere Jugendliche gestalteten den Aufenthaltsraum der Oberstufe um. "An die Wand kam neue Farbe und natürlich auch das Schul-Logo", so der 16-Jährige. Das Vorhaben wurde durch den jährlichen Spendenlauf finanziert.

Sophia und Theresa waren in der Näh-Werkstatt. Die beiden Mädchen wollten aber nicht nur mit Nadel und Faden arbeiten, sondern auch althergebrachte Pfade verlassen. Sie wälzten Bücher, hatten viele Stoffreste und entschieden sich schließlich, eine Patchwork-Decke zu machen.

Zahlreiche Experimente standen bei den "Chemikern" auf dem Programm. So wies Oskar nach, dass Brillenputztücher auch Alkohol enthalten. Hendrik zeigte den Gästen, welchen ph-Wert beispielsweise Zitronensaft und Chlorreiniger haben.

Eine kleine Präsentation gab es von der einwöchigen Fahrt von rund 25 Schülern der 8. bis 11. Klassen nach Buchenwald und Weimar zu sehen. Nova und Jeremy waren noch ganz begeistert vom Trip der 10. Klassen in die spanische Hafenstadt Barcelona. "Es waren tolle Tage und wir haben viel gesehen", so Nova. Nur das Wetter hätte für südliche Gefilde schon etwas besser sein können.