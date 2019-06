Chinesische Steine für Neuruppin brauchen länger

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Das Ende des Monats Juni nähert sich mit ganz großen Schritten, der Mai ist längst Vergangenheit. Mit ihm sollte eigentlich auch die Baustelle auf der Neuruppiner Friedrich-Ebert-Straße verschwinden. Doch das ist nicht der Fall. Es kommt bei diesem Bauvorhaben zu starken Verzögerungen. Und das liegt an dem Baumaterial, das derzeit noch mit dem Schiff unterwegs ist.

Das bestätigte Heiko Rähse als stellvertretender Stadtsprecher am Dienstag. "Die benötigten Steine sind mit dem Schiff unterwegs", erklärte Rähse. Das dringend erwartete Material kommt aus China nach Neuruppin. Vier bis sechs Wochen dauert der Seeweg normalerweise, so Rähse. Doch die Steine sollten bereits Ende Mai angekommen sein. Daraus ist nichts geworden. Jetzt wartet die Stadt auf die Lieferung. "Wir haben nun die Information, dass die Steine in Deutschland angekommen sind, und gehen daher davon aus, dass sie in der nächsten Woche auf der Baustelle eintreffen werden", so Heiko Rähse.

Ende Juli als Ziel

Wenn das klappen sollte, könnten die Arbeiten an der Friedrich-Ebert-Straße in der kommenden Woche weitergehen. Vorausgesetzt, dass daraus etwas wird, soll das Vorhaben Ende Juli beendet werden – rund zwei Monate später als ursprünglich geplant.

Die Steine sorgen für Verzögerungen. Sie waren es auch, die überhaupt erst dazu geführt haben, dass die Friedrich-Ebert-Straße zur Baustelle wurde. Im Bereich der Kreuzung mit der Karl-Marx-Straße hatte sich das Pflaster gelöst. Große Zwischenräume entstanden, die unter anderem für Radfahrer, aber auch für Fußgänger zur Gefahr werden konnten (wir berichteten). Der gesamte Bereich der Straße vom Modehaus Bruns bis zum Seniorenheim des Arbeitersamariterbundes musste gesperrt werden.

Fußgänger kommen durch

Das war Anfang April. Im Mai hieß es schon einmal, dass das Areal wieder freigegeben werden soll. Das klappte aber nur für Fußgänger. Autofahrer mussten sich weiter gedulden. Vor einigen Wochen gab es für diese dann wenigstens eine Erleichterung: Sie können die Friedrich-Ebert-Straße von der Friedrich-Engels-Straße aus kommend befahren und in die Karl-Marx-Straße einbiegen. Eine Weiterfahrt in Richtung August-Bebel-Straße ist aber noch immer nicht möglich. Dort klafft derzeit nach wie vor ein großes Loch im Pflaster.

Mehr Halt gewollt

Dass sich die lang erwarteten Steine in naher Zukunft nicht gleich wieder lösen, soll durch eine wasserdurchlässige Betonschicht sichergestellt werden. Diese wurde in dem gesamten Kreuzungsbereich verlegt und soll genug Halt bieten, damit der Straßenbelag auch dem Lkw-Verkehr vor Ort problemlos standhält.