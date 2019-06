Aufklärung an der Saftbar

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Luna hat der Schaum vom Bier gereicht. "Ich saß mit meinen Eltern am Feuer und wollte mal probieren", sagt die 13-Jährige "Das war so widerlich", lautet ihr Urteil. Melina, 12, griff auf einer Party zur "Cola mit Schnapszeug" eines Erwachsenen. "Das man davon süchtig werden kann", wundert sie sich. Und Phoebe, 13, sagt: "Alkohol? Kommt drauf an." Bei einer Jugendweihe habe sie es etwas übertrieben, das solle nicht wieder vorkommen. "Drogen werde ich nie probieren", betont sie.

Die drei stehen an der Saftbar auf dem Hof der Spree-Oberschule. Zum Ferienbeginn haben Streetworker Michael Müller und Schulsozialarbeiter Sebastian Teichmann den Tisch mit alkoholfreien Getränken gedeckt. "Wir wollen mit den Kids ins Gespräch kommen", erklärt Teichmann. Außerdem verteilen sie Zettel mit Warnhinweisen und Tipps für Drogennotfälle.

Koma-Patient am Wachwerden

Das Thema ist spätestens seit der Demonstration am 1. Juni, bei der rund 200 Menschen auf dem Marktplatz auf den Drogenkonsum in der Stadt aufmerksam machten, in die Öffentlichkeit gerückt. Ein Vater berichtete dort, dass sein 14-jähriger Sohn nach der Einnahme von Rauschmittel im Koma liegt. "Er ist am Wachwerden", sagte er am Dienstag. Der Junge geht an die Spree-Oberschule.

Dort sei ihm extremer Alkohol- und Drogengebrauch nicht bekannt, sagt Teichmann. Es handele sich um einen tragischen Einzelfall. "Einige Jugendliche waren erschrocken", ergänzt Müller. "Da passiert etwas in den Köpfen." Im Stadtpark, wo sich sonst an Freitag- und Samstagabenden schon mal 120 Jugendliche versammelten, sei es aktuell ruhiger. "Mit einer kleinen Gruppe hat es dort angefangen, dann kamen Leute dazu, die Drogen mitgebracht haben", sagt ein Schüler. Seinen Namen möchte der 15-Jährige nicht in der Zeitung lesen, da seine Mutter nicht wisse, dass auch er sich am Brunnen aufhält. Von Drogen lasse er die Finger, sagt der junge Mann: "Ich weiß, dass ich das Zeug nicht nötig habe".

"Man kann ohne Alkohol und Drogen Spaß haben", ist die Nachricht, die das Saftbar-Duo vermitteln möchte. "Leute, bei denen es zu Hause blendend läuft, die in Vereinen Sport machen, die schnallen nicht auf Drogen ab", ist Teichmann überzeugt. Heute Nachmittag steht die Saftbar auf dem Hof von JuSeV (Geschwister-Scholl-Straße 16) bzw. an der Katzentreppe hinter dem Dom.